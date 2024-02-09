Антидроновое ружьё и электричка: в Белгороде прошла тренировка по эвакуации с РЖД

Легенда у учений ГО ЧС всё та же: Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, часть жителей города решила покинуть его и уехать в безопасное место. О том, как проходили учения по вывозу белгородцев на автобусах ЕТК, мы уже писали ранее. В этот раз задача — вывезти горожан на железнодорожном транспорте.