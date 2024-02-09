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Posted 9 февраля, 18:24

Published 9 февраля, 18:24

Modified 9 февраля, 18:26

Updated 9 февраля, 18:26

Учения по эвакуации в Белгороде

Антидроновое ружьё и электричка: в Белгороде прошла тренировка по эвакуации с РЖД

9 февраля 2024, 18:24
Фото: Bel.ru
Учения по эвакуации в Белгороде

В Белгороде прошли учения по эвакуации жителей на электропоезде

В областном центре продолжают проводить учения по гражданской обороне. В этот раз тренировка по эвакуации жителей была масштабной, с участием сразу нескольких министерств и служб. Журналистка Бел.Ру подготовила фоторепортаж.
Сюжет
Ржд

Легенда у учений ГО ЧС всё та же: Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, часть жителей города решила покинуть его и уехать в безопасное место. О том, как проходили учения по вывозу белгородцев на автобусах ЕТК, мы уже писали ранее. В этот раз задача — вывезти горожан на железнодорожном транспорте.

На базе управления Юго-Восточной железной дороги (филиал РЖД) собрали ситуационный центр. В тренировке участвуют минтранс, минздрав, администрации губернатора и города, тероборона, РЖД и ЕТК. В центр докладывают о жителях, которые пожелали эвакуироваться, и заместитель министра транспорта Александр Логвинов ставит задачи по сбору людей, организации транспорта — автобусов и электропоезда — для вывоза людей в безопасное место.

Но учения прервались, не успев начаться. В Белгороде вновь объявлена ракетная опасность. Сотрудники МЧС и других служб отменяют команды о начале обучения, все остаются в помещениях до окончания тревоги. После отбоя сигнала тренировку всё же продолжили.

Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в Белгороде
Фото: Bel.ru

Точка сбора горожан — у нового Центра народного творчества на остановке. Там их уже ожидают автобусы и сопровождающие. Белгородцы прибывают на место колоннами с теробороной. Для защиты от внезапных атак БПЛА и дронов-камикадзе — антидроновое ружьё, которое позволяет вовремя на подлёте заметить летающий объект и уничтожить его.

Перед посадкой всех пассажиров заносят в списки, после — перепроверяют. Далее автобусы отправляются на железнодорожный вокзал.

Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в Белгороде
Фото: Bel.ru

По прибытии на вокзал белгородцы проходят по правилам контроль, а на платформе их уже ожидает электропоезд. До электрички жителей сопровождают медики территориальной самообороны, после посадки в сопровождении сотрудников РЖД они отбывают в Прохоровский район.

Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в БелгородеУчения по эвакуации в Белгороде
Учения по эвакуации в Белгороде
Фото: Bel.ru
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