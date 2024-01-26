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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Белгороде прошли учения по гражданской обороне

В Белгороде прошли учения по гражданской обороне

26 января 2024, 15:36
Фото: Bel.ru
Власти провели эвакуацию людей с предположительного места ЧП. Для вывоза населения использовали пассажирский транспорт.

По поручению главы региона Вячеслава Гладкова, в областном центре прошли учения по гражданской обороне. Журналисты Бел.Ру также стали участниками мероприятия.

По легенде, Белгород подвергся массированному обстрелу, и было принято решение эвакуировать людей в безопасные районы. Для этого использовали пассажирский транспорт.

Параллельно с началом работы ситуационного центра на базе Единой транспортной компании, на месте предположительного ЧП организовали точку сбора для вывоза людей. На месте присутствовали сотрудники городской администрации, правоохранители, медики и волонтёры.

Фото: Bel.ru

В сопровождении представителей самообороны людей организованными группами вывезли на безопасное расстояние. Затем в пункте безопасной пересадки белгородцев разместили в более вместительные автобусы для отправки в безопасные районы Белгородской области или за её пределы.

Более подробный текст с учений будет опубликован немного позднее на нашем сайте. А пока можно посмотреть видео в нашем Telegram-канале.

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#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Эвакуация#Правоохранители#Городская администрация#Гражданская оборона#Пассажирский транспорт#Белгород#Кристина Семенчук#Единая транспортная компания
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