В Белгороде прошли учения по гражданской обороне

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
По поручению главы региона Вячеслава Гладкова, в областном центре прошли учения по гражданской обороне. Журналисты Бел.Ру также стали участниками мероприятия.
По легенде, Белгород подвергся массированному обстрелу, и было принято решение эвакуировать людей в безопасные районы. Для этого использовали пассажирский транспорт.
Параллельно с началом работы ситуационного центра на базе Единой транспортной компании, на месте предположительного ЧП организовали точку сбора для вывоза людей. На месте присутствовали сотрудники городской администрации, правоохранители, медики и волонтёры.
В сопровождении представителей самообороны людей организованными группами вывезли на безопасное расстояние. Затем в пункте безопасной пересадки белгородцев разместили в более вместительные автобусы для отправки в безопасные районы Белгородской области или за её пределы.
Более подробный текст с учений будет опубликован немного позднее на нашем сайте. А пока можно посмотреть видео в нашем Telegram-канале.