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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Белгороде провели учения по эвакуации людей во время обстрелов

Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде

30 января 2024, 06:03
Фото: Bel.ru

В Белгороде провели учения по эвакуации людей во время обстрелов

В областном центре прошли учения по гражданской обороне. Как в случае ЧП будут вывозить людей в безопасные района и кто будет их сопровождать — в материале Бел.Ру.

В Белгороде 26 января по поручению главы региона Вячеслава Гладкова состоялись учения по гражданской обороне. По легенде город подвергся массированному обстрелу и часть людей решила выехать в безопасные районы.

После этого в течение получаса на базе Единой транспортной компании собрался ситуационный центр, который занялся организованным вывозом людей и транспортным обеспечением. Им руководил заместитель министра транспорта Александр Логвинов.

Мы проводим учения по гражданской обороне при наступлении чрезвычайной ситуации и мероприятия по перемещению жителей Белгорода, пожелавших покинуть опасные районы. Механизм отработан, определены два направления движения, а также точки выдвижения колонн в места посадки. Мы отрабатываем межведомственное взаимодействие, а также порядок действия водителей, колонны и перевозчиков.
Александр Логвинов

Основной и запасной

В рамках учений ЕТК выделила семь вместительных автобусов. Каждый из них оснащён питьевой водой и специальной аптечкой, в состав которой входит всё самое необходимое для оказания первой помощи. Примечательно, что все водители прошли предварительный инструктаж и обучение, поэтому в случае ЧП смогут оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.

Ещё три автобуса среднего класса выделил регион. Данные транспортные средства более манёвренные и предназначены для эвакуации людей с точки сбора до пункта безопасной пересадки.

Перед стартом движения колонны из вместительных автобусов каждый водитель получает специальные конверты с маршрутами — один основной, а второй — резервный. Последний необходим, если движение по основному маршруту будет невозможно.

Фото: Bel.ru

Пункт сбора

Параллельно с началом работы ситуационного центра рядом с предположительным местом массированного обстрела (в случае учений — это был квартал в районе улиц Садовая и Попова) организовывается пункт сбора людей для эвакуации. Одно из условий — около точки сбора должно быть укрытие, которые сможет вместить людей на случай повторного обстрела.

Пункты посадки мы разворачиваем вблизи мест укрытий. Во время проведения организационных мероприятий события могут у нас развиваться по-разному, и мы должны обеспечить укрытие всего населения.
Николай Лебедев, глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Белгорода

На место точки сбора прибывают сотрудники правоохранительных органов, медики скорой помощи, а также представители самообороны, которые будут контролировать безопасность и смогут отразить атаку беспилотников. Для этого бойцы оснащены антидроновым ружьём.

Фото: Bel.ru

Также на место прибывают сотрудники администрации города, которые вместе с представителями самообороны начинают поквартирный обход в радиусе квартала. Чтобы обозначить, что люди покинули своё жильё, квартиру помечают либо мелом, либо сигнальной лентой.

В рамках учений эвакуировали добровольцев. Перед посадкой в автобусы всех людей пересчитали, а багаж (предварительно промаркированный) погрузили в отдельный транспорт. Каждый из автобусов сопровождает представитель самообороны.

Документы и вещи

В ходе учений глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Белгорода Николай Лебедев рассказал, что поступает много обращений касательно того, что нужно брать с собой при эвакуации.

В первую очередь, это документы на движимое и недвижимое имущество, на всех членов семьи, ключи от имущества, минимальный запас вещей, средства гигиены и при необходимости жизненно необходимые лекарства. Это рекомендованный минимальный запас. Воду и еду не нужно с собой брать. Вода есть в автобусах, а питание будет организовано в пунктах временного размещения.
Николай Лебедев

Пункт пересадки

После погрузки всех жалеющих автобусы среднего класса отправляются по указанному маршруту в сопровождении сотрудников правоохранительных органов за пределы города. Людей вывозят на безопасное расстояние в пункт Б, где они пересаживаются из автобусов среднего класса в более вместительный транспорт для транспортировки в другие районы Белгородской области или за её пределы.

В итоге от старта учений до пункта безопасной пересадки прошло порядка двух часов. Разумеется, в случае реальной угрозы все процессы будут организованы быстрее, чтобы вывезти людей в безопасные места.

Фото: Bel.ru

Напомним, о продлении практики проведения тренировок по гражданской обороне стало известно 22 января. Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Он также отметил, что учения пройдут в приграничных населённых пунктах. Подобные тренировки в регионе начали проводить ещё два года назад. Затем практику немного приостановили и сейчас возобновили вновь.

В Белгороде прошли учения по гражданской обороне
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