Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде

После погрузки всех жалеющих автобусы среднего класса отправляются по указанному маршруту в сопровождении сотрудников правоохранительных органов за пределы города. Людей вывозят на безопасное расстояние в пункт Б, где они пересаживаются из автобусов среднего класса в более вместительный транспорт для транспортировки в другие районы Белгородской области или за её пределы.