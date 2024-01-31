Медики с рациями и термопокрывала: как прошли учения по эвакуации пациентов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
На учения ГО ЧС в терапии второй городской больницы собрались сотрудники теробороны, главный врач, врачи, медсёстры и медбратья. У всех цель одна — научиться чётко, слаженно и быстро действовать в чрезвычайной ситуации.
В тренировке участвуют в том числе настоящие пациенты, но в первую очередь это учения для персонала.
— У нас пациенты психологически готовы? — в шутку спросила главный врач Ольга Мевша.
— Я вам больше скажу, некоторые рвутся это попробовать, — ответила ей сотрудница медучреждения.
«Начинаем перемещение пациентов в безопасное место», — даёт по телефону команду главный врач после того, как по легенде объявили тревогу в связи с обстрелом Белгорода. На другом конце по рации команду повторяют для всех отделений, и начинается эвакуация.
Пациентов с пяти этажей терапевтического корпуса в сопровождении медперсонала начинают спускать вниз. Те, кто может передвигаться самостоятельно, — идут в укрытие сами, лежачих пациентов на носилках транспортируют сотрудники теробороны и свободные медики.
Работа должна идти чётко по алгоритму, ошибки допустить нельзя. Врачи, медсёстры, персонал и тероборона общаются между собой по рации: «Пятый этаж, выносим пациентов!», «Второй этаж, приступаем к эвакуации пациентов!», «Принято!».
Лежачих больных сначала по очереди вывозят из палат в коридоры, позже их кладёт на носилки и уносит по команде вниз тероборона. Пациентов, которые идут сами, организованно небольшими колоннами в сопровождении медиков также отводят в укрытие, которое располагается в подвале.
Без казусов, хоть и незначительных, увы, не обошлось. Где-то между собой запутался персонал — куда и в какое время спускать больных, а кто-то долго ждал команды для своего этажа. Связано это с тем, что все спешили и старались как можно скорее переместить всех пациентов в безопасное место. Но растерянности не было ни у кого — каждый медик и участник теробороны точно знал, что нужно делать.
В оборудованном укрытии приготовлены два помещения с сидениями для ходячих больных и каталки, куда кладут лежачих. Пока первые проходят по коридору к своим местам, вторых располагают в этом же коридоре и накрывают специальными сохраняющими тепло покрывалами, чтобы они не замёрзли, если в подвале будет холодно.
Несмотря на то, что проход достаточно тесный, столкновений и суеты нет даже при дополнительных препятствиях в виде камер и СМИ — все чётко по очереди занимают места. Количество мест в укрытии рассчитано на то, чтобы все пациенты со всех этажей корпуса могли в нём поместиться.
В помещениях есть питьевая вода, шкафы и холодильник с необходимыми медикаментами и штативы для капельниц. Если кому-то нужна будет помощь «здесь и сейчас» — медики смогут её оказать. Количество врачей и персонала зависит от количества эвакуированных пациентов — минимум три сотрудника от каждого отделения.
По нашим подсчётам, от момента объявления тревоги до размещения последнего пациента в укрытии прошло около 26 минут. По словам главврача, результат тренировки превзошёл ожидания, так как полная эвакуация планировалась в течение часа.
«Работали все вместе, пациенты относились с пониманием к перемещению, потому что все знают, что необходимо тренироваться. Это для их же безопасности», — отметила Ольга Мевша.
Командир батальона «Ополчение 31» с позывным «Бат» отметил, что такие тренировки помогают минимизировать потери в условиях реального обстрела, который может длиться в течение целого дня:
«У нас были и раньше такие занятия — как учебные, так и был опыт реальной эвакуации в связи с событиями в городе 30 декабря и 2 января. Естественно, минусы присутствуют, мы над ними будем работать, а в общем — работа была слажена, продуктивна, задача выполнена. В таких учениях как раз выявляются недостатки, отрабатывается алгоритм действий. Тем более в создавшейся обстановке, которая сейчас нам угрожает, это очень нужно».
Напомним, ранее учения ГО ЧС провели с участием автобусов ЕТК. Тогда водители вместе со спецслужбами отрабатывали сбор и вывоз жителей города в безопасное место за его пределами. В ближайшие дни учения также запланированы в детской областной клинической больнице и в управлении региональной безопасности совместно с министерством цифрового развития и администрацией губернатора.