Медики с рациями и термопокрывала: как прошли учения по эвакуации пациентов

Без казусов, хоть и незначительных, увы, не обошлось. Где-то между собой запутался персонал — куда и в какое время спускать больных, а кто-то долго ждал команды для своего этажа. Связано это с тем, что все спешили и старались как можно скорее переместить всех пациентов в безопасное место. Но растерянности не было ни у кого — каждый медик и участник теробороны точно знал, что нужно делать.