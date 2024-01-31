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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Учения ГО ЧС в больнице Белгорода

Медики с рациями и термопокрывала: как прошли учения по эвакуации пациентов

31 января 2024, 13:30
Фото: Bel.ru
Учения ГО ЧС в больнице Белгорода

В Белгороде провели учения по эвакуации пациентов больниц во время обстрелов

Учения по гражданской обороне в Белгороде продолжаются. Сегодня такую тренировку провели в терапевтическом корпусе горбольницы №2. Пациентов с пяти этажей экстренно эвакуировали в подвал. Журналистка Бел.Ру побывала на месте.

На учения ГО ЧС в терапии второй городской больницы собрались сотрудники теробороны, главный врач, врачи, медсёстры и медбратья. У всех цель одна — научиться чётко, слаженно и быстро действовать в чрезвычайной ситуации.

В тренировке участвуют в том числе настоящие пациенты, но в первую очередь это учения для персонала.

— У нас пациенты психологически готовы? — в шутку спросила главный врач Ольга Мевша.
— Я вам больше скажу, некоторые рвутся это попробовать, — ответила ей сотрудница медучреждения.

Внимание, всем отделениям!

«Начинаем перемещение пациентов в безопасное место», — даёт по телефону команду главный врач после того, как по легенде объявили тревогу в связи с обстрелом Белгорода. На другом конце по рации команду повторяют для всех отделений, и начинается эвакуация.

Пациентов с пяти этажей терапевтического корпуса в сопровождении медперсонала начинают спускать вниз. Те, кто может передвигаться самостоятельно, — идут в укрытие сами, лежачих пациентов на носилках транспортируют сотрудники теробороны и свободные медики.

Работа должна идти чётко по алгоритму, ошибки допустить нельзя. Врачи, медсёстры, персонал и тероборона общаются между собой по рации: «Пятый этаж, выносим пациентов!», «Второй этаж, приступаем к эвакуации пациентов!», «Принято!».

Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в Белгороде
Фото: Bel.ru

Лежачих больных сначала по очереди вывозят из палат в коридоры, позже их кладёт на носилки и уносит по команде вниз тероборона. Пациентов, которые идут сами, организованно небольшими колоннами в сопровождении медиков также отводят в укрытие, которое располагается в подвале.

Без казусов, хоть и незначительных, увы, не обошлось. Где-то между собой запутался персонал — куда и в какое время спускать больных, а кто-то долго ждал команды для своего этажа. Связано это с тем, что все спешили и старались как можно скорее переместить всех пациентов в безопасное место. Но растерянности не было ни у кого — каждый медик и участник теробороны точно знал, что нужно делать.

Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в Белгороде
Фото: Bel.ru

Рассчитано на долгое пребывание

В оборудованном укрытии приготовлены два помещения с сидениями для ходячих больных и каталки, куда кладут лежачих. Пока первые проходят по коридору к своим местам, вторых располагают в этом же коридоре и накрывают специальными сохраняющими тепло покрывалами, чтобы они не замёрзли, если в подвале будет холодно.

Несмотря на то, что проход достаточно тесный, столкновений и суеты нет даже при дополнительных препятствиях в виде камер и СМИ — все чётко по очереди занимают места. Количество мест в укрытии рассчитано на то, чтобы все пациенты со всех этажей корпуса могли в нём поместиться.

В помещениях есть питьевая вода, шкафы и холодильник с необходимыми медикаментами и штативы для капельниц. Если кому-то нужна будет помощь «здесь и сейчас» — медики смогут её оказать. Количество врачей и персонала зависит от количества эвакуированных пациентов — минимум три сотрудника от каждого отделения.

Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в Белгороде
Фото: Bel.ru

Итоги учений

По нашим подсчётам, от момента объявления тревоги до размещения последнего пациента в укрытии прошло около 26 минут. По словам главврача, результат тренировки превзошёл ожидания, так как полная эвакуация планировалась в течение часа.

«Работали все вместе, пациенты относились с пониманием к перемещению, потому что все знают, что необходимо тренироваться. Это для их же безопасности», — отметила Ольга Мевша.

Командир батальона «Ополчение 31» с позывным «Бат» отметил, что такие тренировки помогают минимизировать потери в условиях реального обстрела, который может длиться в течение целого дня:

«У нас были и раньше такие занятия — как учебные, так и был опыт реальной эвакуации в связи с событиями в городе 30 декабря и 2 января. Естественно, минусы присутствуют, мы над ними будем работать, а в общем — работа была слажена, продуктивна, задача выполнена. В таких учениях как раз выявляются недостатки, отрабатывается алгоритм действий. Тем более в создавшейся обстановке, которая сейчас нам угрожает, это очень нужно».
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в БелгородеУчения ГО ЧС в Белгороде
Учения ГО ЧС в Белгороде
Фото: Bel.ru

Напомним, ранее учения ГО ЧС провели с участием автобусов ЕТК. Тогда водители вместе со спецслужбами отрабатывали сбор и вывоз жителей города в безопасное место за его пределами. В ближайшие дни учения также запланированы в детской областной клинической больнице и в управлении региональной безопасности совместно с министерством цифрового развития и администрацией губернатора.

Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде
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