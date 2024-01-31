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Суд

Апелляция пока помогла: москвичи не смогли взыскать 96 млн с «Белагромаш-Сервиса»

31 января 2024, 09:06
Фото: 1MI
Суд

Белгородский производитель сельхозтехники выиграл апелляцию у «Росагролизинга»

История с «призрачной» техникой продолжается. В октябре Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу компании «Росагролизинг», по которому белгородский производитель техники должен был выплатить 96 млн рублей. Но компания Рязанова подала на апелляцию.

Тяжбы между местной и московской компаниями начались ещё в феврале прошлого года. «Росагролизинг» требовал через арбитражный суд признать четыре договора купли-продажи с «Белагромаш-Сервис» недействительными и взыскать от 10 до 37 млн по каждому.

Иск связан с событиями 10-летней давности, когда «Росагролизинг» заключил договоры лизинга с компаниями «Скони», «КМВ-Юг» и дважды — с ООО «СнабКом». ОАО «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова» должно было поставить сельхозтехнику этим компаниям. Москвичи заплатили за неё 96 млн 123 тыс. 870 рублей. Но в итоге, как заявил «Росагролизинг» в иске, — ни техники, ни денег.

Первая инстанция арбитражного суда удовлетворила иск. Бел.Ру тогда обратилось за комментарием по ситуации к Артёму Рязанову — гендиректору белгородского производителя, который подписывал документы по поставке. Но он отказался комментировать иск.

Как минимум одному из фигурантов уголовного дела, который заключал с «Росагролизингом» договоры через юридических лиц, уже вынесли приговор. Подробнее об этом и о схеме, которую придумал он с товарищами, мы писали здесь.

«Белагромаш-Сервис» подал апелляцию. 22 января в удовлетворении иска «Росагролизингу» отказали. Но и это решение может быть обжаловано в течение двух месяцев. Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.

Техника-призрак? «Белагромаш-Сервис» выплатит 96 млн за несуществующие поставки
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