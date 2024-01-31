Апелляция пока помогла: москвичи не смогли взыскать 96 млн с «Белагромаш-Сервиса»

Иск связан с событиями 10-летней давности, когда «Росагролизинг» заключил договоры лизинга с компаниями «Скони», «КМВ-Юг» и дважды — с ООО «СнабКом». ОАО «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова» должно было поставить сельхозтехнику этим компаниям. Москвичи заплатили за неё 96 млн 123 тыс. 870 рублей. Но в итоге, как заявил «Росагролизинг» в иске, — ни техники, ни денег.