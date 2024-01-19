Суд отклонил иск «Белгороддорстрой» к Бел.Ру на 1 млн рублей: рассказываем, почему

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
3 апреля 2023 года на сайте Бел.Ру был опубликован материал о миллионных контрактах с ООО «Белгороддорстрой» претензиях по ним, которые получала компания за просрочку обязательств и не только.
А в середине июня «Белгороддорстрой» обратилось с иском по этой публикации в московский суд к учредителю информационного агенства — ООО «Премьермедиаинвест». Фирма требовала признать порочащими и не соответствующими действительности сведения о штрафах, указанных в статье. Также истец требовал выпустить опровержение публикации и выплатить миллион рублей компенсации.
Обосновывая требования, представители «Белгороддорстроя» пояснили в суде, что ни одного из семи штрафов фактически не было. Так, по материалу Бел.Ру, в 2022 году компании назначили штраф 531 тысячу рублей за просрочку обязательств по контракту на ремонт дороги Валуйки-Уразово-Логачёвка. Однако истец утверждает, что все работы были выполнены в срок, заказчик выставил претензию о взыскании пени за несвоевременное выполнение работ, на что компания направила ответ, который приняли без замечаний. При этом никаких судебных разбирательств не было.
Аналогичная ситуация и с выписыванием «штрафа» в 518 тысяч рублей по контракту с капремонтом Щорса, и со «штрафом» в 639 тысяч за ремонт дороги в Томаровке. Заказчики, утверждает истец, направили претензии на пени, получили ответы, и никаких разбирательств не было. По другому более крупному штрафу в более 1,3 млн рублей за ремонт участка на дороге Волоконовка-Ливенка-Никитовка с компанией тоже не судились — была претензия, был ответ.
Что касается самого большого взыскания в более 3 млн рублей, описанного в публикации от 3 апреля, то там разбирательства всё-таки были. «Белгороддорстрой» выполнял контракт по ремонту детских игровых и спортивных площадок, получил претензию от администрации Белгорода, но арбитражный суд в иске к дорожной компании отказал. Отсюда штрафа не было. В 2020 году мэрия также судилась с компанией (в материале Бел.Ру это было описано как штраф в 1 956 921 руб.), но подрядчика признали невиновным.
В публикации был указан ещё один штраф, который компания получила в 2017 году — 2 166 478 рублей «за просрочку обязательств по контракту на ремонт проездов к дворовым территориям». Здесь истец просто указал, что судебных разбирательств по этому контракту не было.
Таким образом, «Белгороддорстрой» посчитал выражения «штраф», «оштрафовали» и тому подобные в публикации Бел.Ру недостоверными и порочащими деловую репутацию компании. Редакция в свою очередь признаёт, что в данных формулировках была допущена неточность, так как речь шла о претензиях на пени от заказчиков. Однако именно достоверность информации может быть подтверждена не только судебными документами и разбирательствами.
Выражения, употреблённые в публикации от 3 апреля 2023 года, являются неточными, но их достоверность подтверждается несколькими источниками. Первый из источников — официальный сайт госзакупок. Документы, прикреплённые в карточке каждого упомянутого ранее контракта, подтверждают направление претензий и требований по уплате неустойки подрядчиком.
Ещё один источник — ответ мэрии Белгорода на официальный запрос ИА «Бел.Ру». В администрации пояснили, что требования об оплате неустойки не были выполнены «Белгороддорстроем», так как он был освобождён от них по закону. Однако это не означает, что нарушений не было. Кроме того, такие претензии заказчик может предъявлять без обращения в суд.
В своём решении суд, куда компания обратилась с иском по публикации Бел.Ру, также указал, что выражения «оштрафовали», «выписали штраф», «получил штраф» и так далее не приравниваются к тому, что «Белгороддорстрой» был привлечён к ответственности или оплачивал эти самые штрафы. И в остальном тексте статьи такого указано не было.
Как итог, суд пришёл к выводу, что сведения в материале Бел.Ру в целом соответствуют действительности. А что касается деловой репутации ООО «Белгороддорстрой», то, ссылаясь на позицию Европейского Суда по правам человека, суд отметил, что отрицательная оценка действий компании со стороны СМИ не «порочит» её деловую репутацию, даже если не нравится самой компании.
Отметим, что до иска в московский суд компания «Белгороддорстрой» не предъявляла устных или письменных претензий редакции Бел.Ру по поводу публикации. Также, опираясь на ст. 46 ФЗ «О СМИ», компания могла попросить опубликовать свой ответ — комментарий или реплику — на статью на сайте bel.ru, однако, такой просьбы не поступило.