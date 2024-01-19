Суд отклонил иск «Белгороддорстрой» к Бел.Ру на 1 млн рублей: рассказываем, почему

Обосновывая требования, представители «Белгороддорстроя» пояснили в суде, что ни одного из семи штрафов фактически не было. Так, по материалу Бел.Ру, в 2022 году компании назначили штраф 531 тысячу рублей за просрочку обязательств по контракту на ремонт дороги Валуйки-Уразово-Логачёвка. Однако истец утверждает, что все работы были выполнены в срок, заказчик выставил претензию о взыскании пени за несвоевременное выполнение работ, на что компания направила ответ, который приняли без замечаний. При этом никаких судебных разбирательств не было.