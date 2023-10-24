Техника-призрак? «Белагромаш-Сервис» выплатит 96 млн за несуществующие поставки

Арбитражный суд не удовлетворил заявление «Белагромаш-Сервиса» о том, что прошёл срок исковой давности — более 10 лет, и постановил взыскать с компании деньги по всем договорам — суммарно более 96 млн рублей. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.