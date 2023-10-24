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Posted 24 октября, 08:50

Published 24 октября, 08:50

Modified 24 октября, 08:52

Updated 24 октября, 08:52

Сельскохозяйственная техника

Техника-призрак? «Белагромаш-Сервис» выплатит 96 млн за несуществующие поставки

24 октября 2023, 08:50
Фото: 1MI
Сельскохозяйственная техника

«Белагромаш-Сервис» представил недостоверные документы о поставке техники

Белгородская компания-производитель сельскохозяйственной техники проиграла суд московскому «Росагролизингу». Последний требовал признать договоры купли-продажи недействительными. Как оказалось, «Белагромаш» продал в лизинг машины-«мёртвые души».
Сюжет
Деньги

В феврале московская компания «Росагролизинг», которая занимается долгосрочной арендой сельскохозяйственной техники, подала иск в арбитражный суд на белгородский «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова». Истец требовал признать четыре договора купли-продажи недействительными и взыскать от 10 до 37 млн по каждому договору.

Почти неделю назад мы рассказывали, что москвичи суд выиграли, и белгородскому производителю придётся заплатить 96 млн рублей. Но за что именно — стало известно только сейчас.

Всё началось с приговора Хамовнического суда Москвы от 16 декабря 2021 года в отношении некого Арустамяна К. Л. Из материалов дела следует, что группа лиц, действуя умышленно с целью незаконного обогащения, похитила деньги «Росагролизинга». Организованная группа предоставила документы о намерениях трёх ООО заключить договоры лизинга, где поставщиком указали «Белагромаш-Сервис».

Как следует из документов арбитражного суда, «будучи введёнными в заблуждение относительно истинных целей заключения договоров лизинга», «Росагролизинг» заключил договоры лизинга с компаниями «Скони», «КМВ-Юг» и дважды — с ООО «СнабКом».

Гендиректор ОАО «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова» Рязанов А.В. подписал к договору спецификации о поставках сельхозтехники в адрес лизингополучателей. Есть и отгрузочные разнарядки, по которым технику забирали самовывозом. Однако никакого вывоза не было.

«Фактически не исполнив обязательства, ОАО „Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова“ сообщило АО „Росагролизинг“ ложные сведения о якобы состоявшейся передаче имущества ООО „СнабКом“, ООО „КМВ-Юг“, ООО „Скони“, представив недостоверные документы в виде товарных накладных и актов приёма-передачи товара», — говорится в документах суда.

Введённый в заблуждение «Росагролизинг» произвёл оплату на счёт поставщика в размере 96 млн 123 тыс. 870 рублей.

Арбитражный суд не удовлетворил заявление «Белагромаш-Сервиса» о том, что прошёл срок исковой давности — более 10 лет, и постановил взыскать с компании деньги по всем договорам — суммарно более 96 млн рублей. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Журналисты Бел.Ру несколько дней пытались связаться с руководством белгородской компании, чтобы взять комментарий по теме, но обратной связи так и не получили.

ОАО «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова» создано в августе 1998 года. Основной вид деятельности — производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Руководит предприятием депутат горсовета Белгорода Артём Рязанов с марта 2011 года. По итогам 2022 года ОАО отчиталось о выручке в 1,075 млрд рублей и чистой прибыли в 170,2 млн рублей.

Белгородский «Белагромаш-Сервис» проиграл суд на 96 млн рублей
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#Деньги#Техника#Лизинг#Белгород#Иск#Екатерина Никулина#Росагролизинг#Белагромаш-сервис
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