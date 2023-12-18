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Туризм

Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты

18 декабря 2023, 12:52
Фото: 1MI
Туризм

Белгородцы массово жалуются на туроганизатора Александра Халаимова

Белгородцы массово жалуются на Александра Халаимова. Подают заявления в прокуратуру, обращаются в региональный РПН за помощью и ищут тех, кто также пострадал от организатора туров. Как пишут жители области, они не могут вернуть свои деньги.

«Столкнулась с мошенничеством в сфере туризма», — пишут пострадавшие под одним из постов губернатора Белгородской области. Как сообщают люди, даже спустя три месяца после отмены выбранного утра, они не могут получить возврат денег. На попытки узнать о причинах задержек получают один ответ: «нет в городе» или оправдание отсутствием, к примеру, на месте бухгалтера. И это — если удастся дозвониться.

Жалобы на Александра ХалаимоваЖалобы на Александра Халаимова
Жалобы на Александра Халаимова
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Из-за подобной проблемы страдают и жители Курской и Воронежской области. Они также обращались в точки туристических агентств, которыми владеет Александр Халаимов.

Жалобы на Александра ХалаимоваЖалобы на Александра Халаимова
Жалобы на Александра ХалаимоваЖалобы на Александра Халаимова
Жалобы на Александра Халаимова
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Удалось найти ещё одну идентичную историю, которая произошла с жительницей Старого Оскола. Женщина пишет, что деньги также вернуть не может, и сообщает о том, что попала в чёрный список не только самого Александра Халаимова, но и группы туристического агентства.

«Меня заблокировали только лишь потому, что я написала отзыв на странице турагентства».
пострадавшая жительница Старого Оскола
Жалобы на Александра ХалаимоваЖалобы на Александра Халаимова

В комментариях отозвались и другие люди, якобы пострадавшие от турагентств Халаимова.

Жалобы на Александра ХалаимоваЖалобы на Александра Халаимова
Жалобы на Александра ХалаимоваЖалобы на Александра Халаимова
Жалобы на Александра ХалаимоваЖалобы на Александра Халаимова
Жалобы на Александра Халаимова
Фото: Честный Список | Белгород

Однако нашлись и те жители области, которые не понимают вышеуказанных жалоб и уверяют, что довольны услугами. Некоторые отмечают, что пользуются ими уже не первый год и всем довольны.

Отзывы белгородцев о туристических услугахОтзывы белгородцев о туристических услугах
Отзывы белгородцев о туристических услугахОтзывы белгородцев о туристических услугах
Отзывы белгородцев о туристических услугах
Фото: Честный Список | Белгород

Журналистка Бел.Ру попыталась дозвониться до Александра Халаимова для разъяснения ситуации, однако линия оставалась занята, а после звонок сбросили.

Позже он всё-таки вышел на связь. На просьбу прокомментировать ситуацию, написал мало:

«Добрый день. Да, туризм в Белгороде переживает тяжёлый период».

Согласно отчётам СПАРК, к предпринимателю имеется два арбитражных иска за текущий год — по аренде помещений в ТЦ «МегаГринн» и ТЦ «Сити Молл». Общая сумма этих исков составила почти 124 тысячи рублей. Александр Халаимов выступает владельцем туроператоров — ООО «Авиатор», «Трэвел», «Инста Тур», «Инста Тур „Белгород“» и «Лайф Тур». Компания «Инста Тур „Белгород"», где Халаимов числится учредителем и гендиректором, зарегистрирована совсем недавно — 1 ноября 2023 года.

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