Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты

«Столкнулась с мошенничеством в сфере туризма», — пишут пострадавшие под одним из постов губернатора Белгородской области. Как сообщают люди, даже спустя три месяца после отмены выбранного утра, они не могут получить возврат денег. На попытки узнать о причинах задержек получают один ответ: «нет в городе» или оправдание отсутствием, к примеру, на месте бухгалтера. И это — если удастся дозвониться.