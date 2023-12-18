Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
«Столкнулась с мошенничеством в сфере туризма», — пишут пострадавшие под одним из постов губернатора Белгородской области. Как сообщают люди, даже спустя три месяца после отмены выбранного утра, они не могут получить возврат денег. На попытки узнать о причинах задержек получают один ответ: «нет в городе» или оправдание отсутствием, к примеру, на месте бухгалтера. И это — если удастся дозвониться.
Из-за подобной проблемы страдают и жители Курской и Воронежской области. Они также обращались в точки туристических агентств, которыми владеет Александр Халаимов.
Удалось найти ещё одну идентичную историю, которая произошла с жительницей Старого Оскола. Женщина пишет, что деньги также вернуть не может, и сообщает о том, что попала в чёрный список не только самого Александра Халаимова, но и группы туристического агентства.
«Меня заблокировали только лишь потому, что я написала отзыв на странице турагентства».
пострадавшая жительница Старого Оскола
В комментариях отозвались и другие люди, якобы пострадавшие от турагентств Халаимова.
Однако нашлись и те жители области, которые не понимают вышеуказанных жалоб и уверяют, что довольны услугами. Некоторые отмечают, что пользуются ими уже не первый год и всем довольны.
Журналистка Бел.Ру попыталась дозвониться до Александра Халаимова для разъяснения ситуации, однако линия оставалась занята, а после звонок сбросили.
Позже он всё-таки вышел на связь. На просьбу прокомментировать ситуацию, написал мало:
«Добрый день. Да, туризм в Белгороде переживает тяжёлый период».
Согласно отчётам СПАРК, к предпринимателю имеется два арбитражных иска за текущий год — по аренде помещений в ТЦ «МегаГринн» и ТЦ «Сити Молл». Общая сумма этих исков составила почти 124 тысячи рублей. Александр Халаимов выступает владельцем туроператоров — ООО «Авиатор», «Трэвел», «Инста Тур», «Инста Тур „Белгород“» и «Лайф Тур». Компания «Инста Тур „Белгород"», где Халаимов числится учредителем и гендиректором, зарегистрирована совсем недавно — 1 ноября 2023 года.