Депутат Рязанов отказался говорить об иске к «Белагромаш-Сервису» на 96 млн рублей

Напомним, иск на «Белагромаш-Сервис» компания «Росагролизинг» подала в феврале. Истец требовал признать договоры купли-продажи недействительными и взыскать более 96 млн рублей, полученных за поставки сельхозтехники, которых на самом деле не было. Суд иск удовлетворил, но решение ещё может быть обжаловано в течение месяца.