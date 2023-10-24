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Posted 24 октября, 14:33

Published 24 октября, 14:33

Modified 24 октября, 14:35

Updated 24 октября, 14:35

Артём Рязанов

Депутат Рязанов отказался говорить об иске к «Белагромаш-Сервису» на 96 млн рублей

24 октября 2023, 14:33
Фото: Официальная страница Артёма Рязанова в соцсети "ВКонтакте"
Артём Рязанов
Недавно Арбитражный суд Москвы вынес решение, по которому белгородская компания должна выплатить московскому «Росагролизингу» более 96 млн рублей за поставки, которых на самом деле не было. Бел.Ру позвонили руководителю «Белагромаш-Сервиса», чтобы узнать его мнение на этот счёт.

С прошлой недели мы пытались «достучаться» до руководства белгородской компании-производителя сельхозтехники. Сначала через секретаря, которая несколько раз обещала передать наше желание взять комментарий директору.

Сегодня в нашем распоряжении появился номер непосредственно гендиректора «Белагромаш-Сервиса» Артёма Рязанова. Но услышав, по какой теме у него хотят взять комментарий, Андрей Владимирович любезно ответил: «Нет-нет-нет, я занят», — и положил трубку.

Напомним, иск на «Белагромаш-Сервис» компания «Росагролизинг» подала в феврале. Истец требовал признать договоры купли-продажи недействительными и взыскать более 96 млн рублей, полученных за поставки сельхозтехники, которых на самом деле не было. Суд иск удовлетворил, но решение ещё может быть обжаловано в течение месяца.

Техника-призрак? «Белагромаш-Сервис» выплатит 96 млн за несуществующие поставки
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