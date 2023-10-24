Депутат Рязанов отказался говорить об иске к «Белагромаш-Сервису» на 96 млн рублей

Posted 24 октября, 14:33
Published 24 октября, 14:33
Modified 24 октября, 14:35
Updated 24 октября, 14:35
С прошлой недели мы пытались «достучаться» до руководства белгородской компании-производителя сельхозтехники. Сначала через секретаря, которая несколько раз обещала передать наше желание взять комментарий директору.
Сегодня в нашем распоряжении появился номер непосредственно гендиректора «Белагромаш-Сервиса» Артёма Рязанова. Но услышав, по какой теме у него хотят взять комментарий, Андрей Владимирович любезно ответил: «Нет-нет-нет, я занят», — и положил трубку.
Напомним, иск на «Белагромаш-Сервис» компания «Росагролизинг» подала в феврале. Истец требовал признать договоры купли-продажи недействительными и взыскать более 96 млн рублей, полученных за поставки сельхозтехники, которых на самом деле не было. Суд иск удовлетворил, но решение ещё может быть обжаловано в течение месяца.