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Updated Сегодня, 09:28

Наручники

Неустановленные лица: подробности дела о махинациях с участием «Белагромаш-Сервис»

3 ноября 2023, 09:26
Фото: 1MI
Наручники

Неизвестные руководители «Белагромаш-Сервис» участвовали в махинациях по лизингу

По решению арбитражного суда, белгородская компания должна будет выплатить 96 млн рублей московскому «Росагролизингу» за несуществующие поставки. В деле фигурировали ещё три компании и организованная группа лиц, на которые были заведены уголовные дела. Рассказываем, как они связаны между собой.

Неделю назад Бел.Ру уже писали о том, что компания «Белагромаш-Сервис» проиграла в суде на 96 млн рублей. ОАО «Росагролизинг» подало на неё иск в Арбитражный суд Москвы, где требовало признать четыре договора купли-продажи на суммы от 10 до 37 млн недействительными и взыскать все средства, полученные в результате незаконного обогащения.

По материалам дела, более 10 лет назад белгородский сельхозпроизводитель продал по договору лизинга технику только по документам, реально её не поставив. Гендиректор «Белагромаш-Сервиса» и по совместительству депутат горсовета Белгорода Артём Рязанов комментировать ситуацию отказался.

В деле фигурировали три компании, для которых «Росагролизинг» покупал у «Белагромаш-Сервиса» сельхозтехнику, чтобы сдать её в лизинг. По факту, эти компании просто получили деньги и никто никакую технику не поставлял.

Здесь и начинается самое интересное. О том, что конкретно произошло в 2012–2013 годах, нам стало известно из приговора Хамовнического районного суда от 16 декабря 2021 года по уголовному делу в отношении одного из тех, кто решил нажиться на лизинговой компании.

«Упаковали» по полной программе

В 2012 году у одного из фигурантов дела возникла идея, как можно обмануть «Росагролизинг», чтобы похитить деньги. Он разработал преступный план, в соответствии с которым нужно было найти несколько коммерческих организаций, которые не занимаются финансово-хозяйствен­ной деятельностью, но могут выступить как заказчики сельхозтехники, а также найти собственно поставщика. Планировалось создать все необходимые условия и правовые основания для получения поставщиком денег от ОАО «Росагролизинг», чтобы потом их можно было присвоить себе. В качестве поставщика выбрали «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова». Почему именно белгородскую компанию? Узнаете дальше.

Для того, чтобы создать такие условия, нужно была организованная группа, которая бы состояла в том числе из тех, кто может установить неформальные контакты с руководителями «Белагромаш-Сервиса». Фигурант, чьё имя не называется в этом приговоре, привлёк к делу своего знакомого Карена Арустамяна, который должен был участвовать во всех необходимых юридических операциях и переговорах, а взамен получить долю от похищенных денег.

Арустамян начал помогать подыскивать юридические лица, реквизиты которых возможно использовать для заключения договоров лизинга сельхозтехники с ОАО «Росагролизинг». Для этого выбрали три компании — «Скони», «КМВ-Юг» и «СнабКом». Дальше преступникам нужно было создать все необходимые условия: они провели переговоры с учредителями и руководителями всех трёх фирм, сообщив о намерениях приобрести 100% долей компаний. Последние, не зная о преступных умыслах, согласились и дали все необходимые данные, в том числе подписи и печати, с помощью которых в последствии и заключались договоры с «Росагролизингом».

Также организованная группа посадила своих знакомых, которые не знали об истинных мотивах, на должности генеральных директоров этих трёх фирм. Для самих компаний «Скони», «КМВ-Юг» и «СнабКом» изготовили все необходимые документы для заключения мнимых договоров лизинга, чтобы фирмы выглядели, как активно осуществляющие сельхоздеятельность. Подделали всё: от собственности в виде земли и скота до количества работников в штате.

Подпись бумагПодпись бумаг
Подпись бумаг
Фото: 1MI

«Белагромаш-Сервис» в доле

Что касается поставщика, то преступники планировали провести переговоры «с лицом из числа руководителей организации», чтобы вовлечь в своё дело путём заключения бестоварной сделки и пообещать долю от похищенных средств. В итоге они сообщили о своих преступных намерениях «неустановленным следствием лицам из числа руководителей ОАО „Белагромаш-Сервис“, и последние с этим согласились при условии, что часть поступивших от „Росагролизинга“ денег останется на расчётных счетах белгородской компании как доля.

А мы напомним, что хотя в уголовном деле и прописано, что лица — «неустановленные следствием», по документам арбитража — все дальнейшие договоры подписывал гендиректор Артём Рязанов. Документы судов у редакции Бел.Ру имеются.

Чтобы перечислить первоначальный взнос компании «Росагролизинг», преступники по предыдущей схеме сделали подконтрольным себе ООО «Гермес-Трейд», так же посадив в кресло гендиректора своего знакомого и подготовив все необходимые документы. Через расчётный счёт этой организации они делали первый взнос по договору лизинга, а потом и транзит похищенных средств.

Подготовившись со всех сторон, организованная группа подала заявки от «Скони», «КМВ-Юг» и «СнабКом» в московскую компанию на лизинг 153 единиц сельхозтехники: 57 для первой компании, 60 для второй, 36 по двум договорам для третьей. «Росагролизинг» одобрила все заявки и подписала договор финансовой аренды, по которому обязалась приобрести в собственность у «Белагромаш-Сервиса» сельхозтехнику и предоставить компаниям.

Дальше преступники внесли первоначальный взнос на счёт московской организации и оформили доверенность на право получения техники вымышленными лицами, якобы работающими в «Скони», «КМВ-Юг» и «СнабКом». А сотрудники бухгалтерии «Белагромаш-Сервиса», которые не были в курсе преступных махинаций, выполняли указания руководства — изготавливали акты приёма-передачи товара, где указано, что технику компании получили. Эти акты позже подписал гендиректор Артём Рязанов.

«Росагролизинг», в свою очередь, перечислил средства за технику «Белагромаш-Сервису», но после денег от трёх фирм по лизингу так и не получил. Похищенные средства организованная группа обналичила и поделила между собой, а также передала другим соучастникам.

Задержанный в наручникахЗадержанный в наручниках
Задержанный в наручниках
Фото: 1MI

Преступление и наказание

Хамовнический районный суд удовлетворил гражданский иск в части взыскания материального ущерба, причинённого «Росагролизингу». Часть денег должен будет вернуть Карен Арустамян.

Что касается уголовного дела, то Арустамяна К.Л. признали виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии общего режима.

Смягчающими обстоятельствами послужили: наличие малолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также трудоустроенность, признание вины и раскаяние в содеянном, по­ло­жи­тель­ные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких, фактическое наличие иждивенцев.

О судьбе остальных участников организованной группы пока ничего неизвестно, ровно как и то, заплатит ли «Белагромаш-Сервис» 96 млн рублей московской компании за несуществующие поставки или подаст в апелляцию, на это у компании есть месяц после решения арбитражного суда.

Техника-призрак? «Белагромаш-Сервис» выплатит 96 млн за несуществующие поставки
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#Белгородская область#Мошенничество#Сельхозтехника#Лизинг#Белгород#Екатерина Никулина#Росагролизинг#Белагромаш-сервис
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