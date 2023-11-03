Неустановленные лица: подробности дела о махинациях с участием «Белагромаш-Сервис»

В 2012 году у одного из фигурантов дела возникла идея, как можно обмануть «Росагролизинг», чтобы похитить деньги. Он разработал преступный план, в соответствии с которым нужно было найти несколько коммерческих организаций, которые не занимаются финансово-хозяйствен­ной деятельностью, но могут выступить как заказчики сельхозтехники, а также найти собственно поставщика. Планировалось создать все необходимые условия и правовые основания для получения поставщиком денег от ОАО «Росагролизинг», чтобы потом их можно было присвоить себе. В качестве поставщика выбрали «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова». Почему именно белгородскую компанию? Узнаете дальше.