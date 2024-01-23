Хочет ли она вылечиться? Новые подробности в истории белгородки, болеющей анорексией

Буквально на следующий день после публикации новости в Бел.Ру обратилась сама Яна с требованием удалить публикацию. Наша редакция пошла навстречу, а позже в «Топаз на связи» появилась информация о том, что у девушки могут быть серьёзные проблемы с матерью. В канале опубликовали фото и видео с предположительными «побоями», а также переписку с «запуганной» Яной. Владелец ресурса Евгений рассказал нам, что уже обращался в полицию, но проверку никто не проводил. В этот же день стало известно, что правоохранители заметили материал о Яне Бобровой в интернете и в семью девушки были направлены полиция и врачи.