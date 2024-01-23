Хочет ли она вылечиться? Новые подробности в истории белгородки, болеющей анорексией

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Неделю назад мы впервые опубликовали историю Яны Бобровой — жительницы Корочанского района, которая страдает анорексией и при росте 160 см весит 21 кг. Прошлой весной белгородка уже побывала на передаче «За гранью» на канале НТВ, но по какой-то причине у волонтёров не получилось ей помочь. А недавно она обратилась за помощью в Telegram-канал «Топаз на связи», где для неё собрали 50 тысяч рублей на специальное питание, так как больницы якобы отказывались помогать девушке, пока она сама не поднимет вес до 30 кг.
Буквально на следующий день после публикации новости в Бел.Ру обратилась сама Яна с требованием удалить публикацию. Наша редакция пошла навстречу, а позже в «Топаз на связи» появилась информация о том, что у девушки могут быть серьёзные проблемы с матерью. В канале опубликовали фото и видео с предположительными «побоями», а также переписку с «запуганной» Яной. Владелец ресурса Евгений рассказал нам, что уже обращался в полицию, но проверку никто не проводил. В этот же день стало известно, что правоохранители заметили материал о Яне Бобровой в интернете и в семью девушки были направлены полиция и врачи.
Однако результаты первичной проверки от регионального УМВД поставили под сомнения всё вышеизложенное. Врачи побоев не обнаружили, а полиции девушка сказала, что отношения в семье хорошие и никаких жалоб она не публиковала. Первое подтвердили знакомые семьи. Позже стало известно, что в белгородском следкоме будет по этой ситуации возбуждено уголовное дело и проведут расследование.
Почему девушка сначала якобы рассказывала о проблемах с матерью, но потом это не подтвердила, предстоит выяснить правоохранителям. Мы также пообщались с двумя косвенными участниками этой ситуации: Марией Кохно — блогером, которая помогла Яне попасть в передачу на НТВ, и Яном Голандом — нижегородским психотерапевтом, который также пытался помочь девушке вылечиться от анорексии.
Мария Кохно рассказала, что о Яне Бобровой узнала из Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ). Там девушка написала ей о том, что мечтает вылечиться, но у её семьи нет на это средств, и волонтёр откликнулась. Мария договорилась с телеканалом НТВ о съёмках девушки в передаче «За гранью», Яне предоставили реанимобиль и полностью оплатили проезд до Москвы.
Белгородку встретили с необходимыми средствами передвижения и поселили в люксовый номер. За съёмку на телевидении семье Яны заплатили, по словам Марии, 100 тысяч рублей. А после — положили в больницу на 3-5 дней, где один день пребывания стоит 20 тысяч рублей. Всё это было оплачено волонтёрами. Но уже тогда, рассказывает волонтёр, за Яной Бобровой стали замечать странное поведение.
«Она стала издеваться над теми, с кем проводилась съёмка. На передаче „За гранью“ был очень хороший режиссёр Никита, он помогал ей вместе со мной. Он за ней приехал в Белгород. Мы даже потом оба сказали, что она — самый жуткий человек в нашей жизни»,
— поделилась мнением Мария Кохно
Потом — это тогда, когда блогер и другие волонтёры поняли «план» Яны и её мамы. По словам Марии, после съёмок семья сразу захотела уехать домой, хотя изначально план помощи был такой: девушка получит гонорар за передачу и сможет начать лечение у известного психотерапевта Яна Голанда, которое стоит около 300 тысяч рублей. В своё время он помог Марии преодолеть похожий диагноз. Блогер смогла договориться на бесплатный курс для Яны на неделю, и девушку отправили в Нижний Новгород, где ей оплатили стандартный номер в отеле за 40 тысяч рублей.
«Но она начала устраивать истерики, что ей нужен номер „люкс“. А дальше она издевалась над врачом все семь дней: каждый день говорила, что хочет уехать. То есть, они хотели просто уехать с гонораром и теми деньгами, которые им дали на жизнь в Нижнем Новгороде».
Мария Кохно
Также блогер рассказала, что позже ей звонили другие волонтёры из Белгорода, которые собирали деньги для Яны Бобровой, но на них последняя якобы купила себе норковую шубу.
«Я считаю, что это человек, который работает в сговоре со своей мамой. И мне кажется, мама уже привыкла к такому образу жизни, что её все жалеют и дают деньги, и они на этом прокатываются семьёй».
Психотерапевт Ян Голанд рассказал нам, как с его стороны проходило «лечение» Яны Бобровой. По его словам, девушка просто зарабатывает на своей болезни. А упомянутую выше норковую шубу Яна якобы купила ещё задолго до анорексии, организовав «спасение» своего родственника, который ничем не болел, и собрав для него средства.
Тем не менее, рассказывает психотерапевт, девушка всё же больна — у неё нервная анорексия, ей было назначено лечение, которое давалось с трудом. Во-первых, Яна Боброва и её мама не раскрывали подробностей появления заболевания и не рассказывали, чем девушка питается.
«Я привёл их в специальное кафе, куда приходили все пациенты с таким диагнозом. Но её мама решила не ходить в это кафе и готовила ей какую-то болтушку. Я даже не знаю её состав, они не раскрывали мне тайны, что она ест».
Ян Голанд, психотерапевт, заслуженный врач России
Во-вторых — девушка не всегда хотела соблюдать рекомендации врача.
«Я дал ей попробовать хороший препарат с микроэлементами, который есть только у нас в Нижнем Новгороде. Она начала пить и говорит: „Мне не нравится“. И её мама сказала: „Какая гадость“, — то есть, соглашается с ней во всём. А когда я сказал, что нужно пробыть у меня хотя бы ещё день, чтобы закрепить полученный результат, в ответ услышал: „Нет, мы уедем“. Также, когда её привезли, я заплатил за реанимобиль, но она была абсолютно равнодушна ко всем тем добрым поступкам, которые люди ради неё совершали».
Результат всё же был, утверждает врач, хоть и не такой значительный, как у других пациентов. Тем не менее, результат девушку мало волновал, как и сама терапия. На просьбы Голанда звонить из дома и сообщать о самочувствии больной никто из семьи не откликнулся.
После того, как Яна Боброва связалась с Бел.Ру и попросила удалить публикацию о ней, девушка также рассказала своё мнение о лечении в нижегородской клинике и о помощи от блогера Марии Кохно. Однако, белгородка попросила не публиковать эту информацию, и когда мы попробовали связаться с ней ещё раз — заметили, что в соцсети «ВКонтакте» она последний раз была вечером 14 января.
Чтобы узнать, на каком этапе сейчас находится дело семьи Яны Бобровой, мы сделали запрос в УМВД по Белгородской области. Но там нам ответили, сославшись на публикацию о результатах проверки, о которых мы написали ранее. Кроме того, официальный запрос Бел.Ру отправило и в региональный Следком. Ведомство сообщило, что 15 января по этому делу было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ. Это статья за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью без намерения убить или причинить тяжкий вред. Между тем, ранее проверок в отношении девушки не проводилось.
В этой истории ещё многое предстоит выяснить и прояснить. Непонятно также, получает ли больная девушка требующуюся ей медицинскую помощь. Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.