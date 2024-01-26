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Published Сегодня, 06:42

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Автобус

Гладков объяснил появление загадочных автобусов на маршрутах в Белгороде

26 января 2024, 06:42
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде проведут учения по гражданской обороне

Сегодня стартовал первый этап учений. В нём участвуют сотрудники ЕТК. Они отрабатывают нештатные ситуации, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде стартовал первый этап учений по гражданской обороне. Организовать необходимые мероприятия ранее поручил губернатор Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что 26 января в учениях участвуют сотрудники Единой транспортной компании (ЕТК). Они отрабатывают нештатные ситуации, взаимодействие диспетчеров и водителей.

«Если на маршрутах Белгородской агломерации вы увидите наши автобусы с табличкой „Учения“, то это как раз то самое, о чём я сейчас вам и рассказываю», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

О том, что в Белгородской области продлят тренировки по гражданской обороне, стало известно 22 января. В частности, учения планируют проводить в приграничных населённых пунктах. Тренировки в регионе начались ещё два года назад.

В Белгородской области продлят тренировки по гражданской обороне
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#Город#Белгородская область#Водители#Учения#Новости Белгорода#Гражданская оборона#Белгород#Наталья Корявых#ЕТК#Вячеслав Гладков#Диспетчеры#Нештатные ситуации
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