Гладков объяснил появление загадочных автобусов на маршрутах в Белгороде

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В Белгороде стартовал первый этап учений по гражданской обороне. Организовать необходимые мероприятия ранее поручил губернатор Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что 26 января в учениях участвуют сотрудники Единой транспортной компании (ЕТК). Они отрабатывают нештатные ситуации, взаимодействие диспетчеров и водителей.
«Если на маршрутах Белгородской агломерации вы увидите наши автобусы с табличкой „Учения“, то это как раз то самое, о чём я сейчас вам и рассказываю», — написал глава региона на своей странице в соцсети.
О том, что в Белгородской области продлят тренировки по гражданской обороне, стало известно 22 января. В частности, учения планируют проводить в приграничных населённых пунктах. Тренировки в регионе начались ещё два года назад.