Новости для 28 тысяч семей: когда придут соцвыплаты и в каком размере?

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Елена Батанова, министр соцзащиты Белгородской области, рассказала, что получатели социальных выплат от министерства, как и получающие пенсии от СФР, также досрочно получат денежные средства:
«Мы предполагаем, что это будет порядка 28 тысяч семей и более 53 тысяч региональных льготников. Кроме того, установленные в 2023 году выплаты в 2024 году проиндексируются на 4,5%. Однако за январь выплаты перечислятся в старом размере. Разница за январь начисляется уже с февральскими выплатами. Исключения по досрочным выплатам за январь — это те выплаты, которые предполагают прошествие месяца для определения их размера. Субсидии, компенсации по коммунальным услугам».
Ряд выплат, которые начисляются жителям области и которые не входят в Социальный кодекс, но выплачиваются по другим нормативным документам, осуществят по графику уже в следующем году. Это также касается МРОТ участников СВО, которые на момент принятия решения об уходе на СВО, были безработными либо не имели доходов. «Всё по Социальному кодексу», заявила министр.
Руководитель регионального отделения СФР отметила, что пенсии в декабре белгородцы получат уже с индексацией (7,5%). А пенсии для работающих пенсионеров повышаться не будут.