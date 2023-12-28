Новости для 28 тысяч семей: когда придут соцвыплаты и в каком размере?

Ряд выплат, которые начисляются жителям области и которые не входят в Социальный кодекс, но выплачиваются по другим нормативным документам, осуществят по графику уже в следующем году. Это также касается МРОТ участников СВО, которые на момент принятия решения об уходе на СВО, были безработными либо не имели доходов. «Всё по Социальному кодексу», заявила министр.