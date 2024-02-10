Задержанный на 19 часов самолёт с белгородцами на борту вылетел из Кубы в Москву

Боинг авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Кайо-Коко в аэропорт Шереметьево вчера в 20:57 МСК. Однако рейс был запланирован ещё на 8 февраля в 18:00 по местному времени, т. е. в 02:00 МСК 9 февраля. Приземлиться уже в Москве самолёт должен был в 15:15 вчера, а по факту задержки — только сегодня, 10 февраля, в 09:30.