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Posted 10 февраля, 09:30

Published 10 февраля, 09:30

Modified 10 февраля, 09:41

Updated 10 февраля, 09:41

Авиакомпания

Задержанный на 19 часов самолёт с белгородцами на борту вылетел из Кубы в Москву

10 февраля 2024, 09:30
Фото: 1MI
Авиакомпания

Семья из шести белгородцев вернулась домой после задержки самолёта из Кубы

Боинг фирмы Nordwind Airlines должен был вылететь из Кайо-Коко в Шереметьево 8 февраля в 18:00 по местному времени, то есть в 02:00 9 февраля по МСК. Однако из-за поломки топливозаправщика, который перевозил керосин в кубинский аэропорт, рейс задержался. Среди пассажиров — семья белгородцев.

Боинг авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Кайо-Коко в аэропорт Шереметьево вчера в 20:57 МСК. Однако рейс был запланирован ещё на 8 февраля в 18:00 по местному времени, т. е. в 02:00 МСК 9 февраля. Приземлиться уже в Москве самолёт должен был в 15:15 вчера, а по факту задержки — только сегодня, 10 февраля, в 09:30.

Людям «долго не давали воду и не сообщали, что происходит», рассказал «Белгород №1» их подписчик Дмитрий, семья которого не могла вернуться домой этим рейсом.

«В 3 ночи заселили в отель, а в 7 утра сказали садиться в автобус. На видео есть момент бунта, так как не кормили и ничего не говорили», — сообщил белгородец.

Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале написал, что задержка рейса произошла «из-за поломки топливозаправщика, перевозившего керосин в кубинский аэропорт в день вылета рейса N4 552 Кайо-Коко — Москва».

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