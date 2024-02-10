«Особо не вникала»: в суде по делу Сергиенко выступила мать водителя подсудимого

Posted 10 февраля, 08:08
Published 10 февраля, 08:08
Modified 10 февраля, 08:10
Updated 10 февраля, 08:10
Елена Лечаева, мать Александра Лечаева, числящегося водителем Сергиенко, в зале суда рассказала, что в дела сына «особо не вникала», поэтому где сейчас работает её сын, сказать не может — «что-то с газом». Вместе они не живут. Александр о зарплате и доплатах от подсудимого ей не рассказывал или факта этого не помнит, как утверждает сама женщина. Работой был доволен, претензий не имел. На каких авто ездил её сын во время работы, также не знает. Помнит только цвета — «серебристый и чёрный».
Далее прокурор озвучил в зале суда разговор Елены с сыном, содержащийся в документах дела. Как оказалось, в нём содержится информация о том, что Лечаев остался недоволен потерей доплат, которые ему поступали. Напомним, Владимир Глазкрицкий заявлял, что деньги водитель подсудимого получал именно от его компаний. Об этом же говорили и сотрудницы данных организаций на прошедших заседаниях. Также из диалога известно, что Александр Лечаев остался недоволен тем, что ему приходится работать не только в качестве водителя, но и доставлять вещи либо лекарства, «выносить мусор».
После оглашения фонограммы свидетельница заявила, что разговора не помнит, а взаимоотношения сына с работодателем всегда «считала нормальными». Однако после зачитали те показания, которые свидетельница давала на допросе следователю. Там Елена Лечаева говорила о том, что Александр Сергиенко обещал производить дополнительные оплаты труда её сыну, «вне заработной платы». Об этом ей говорил сам сын и упомянал, что фиктивно устроен в неких других фирмах. Данные показания следователю свидетельница в зале суда подтвердила, но уточнила, что слово «фиктивно» при этом не употребляла. На дальнейшие вопросы защиты, обвинения и судьи Елена Лечаева ответить не смогла, т.к либо не помнила фактов, либо просто не знала.
Согласно информации, предоставленной работниками компаний «ОГК» и ИП Глазкрицкой в суде, Лечаев получал заработную плату в этих организациях, но не занимался своими трудовыми обязанностями. Кроме того, Лечаев получал деньги наличными от различных сотрудников. Общая сумма его выплат может достигать двух миллионов рублей, предположила одна из свидетельниц.