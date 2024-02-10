«Особо не вникала»: в суде по делу Сергиенко выступила мать водителя подсудимого

После оглашения фонограммы свидетельница заявила, что разговора не помнит, а взаимоотношения сына с работодателем всегда «считала нормальными». Однако после зачитали те показания, которые свидетельница давала на допросе следователю. Там Елена Лечаева говорила о том, что Александр Сергиенко обещал производить дополнительные оплаты труда её сыну, «вне заработной платы». Об этом ей говорил сам сын и упомянал, что фиктивно устроен в неких других фирмах. Данные показания следователю свидетельница в зале суда подтвердила, но уточнила, что слово «фиктивно» при этом не употребляла. На дальнейшие вопросы защиты, обвинения и судьи Елена Лечаева ответить не смогла, т.к либо не помнила фактов, либо просто не знала.