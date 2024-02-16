«Ехала на похороны свекрови»: что известно о погибших при обстрелах белгородцах?

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Белгородка рассказала, что при обстреле 15 февраля возле торгового центра на улице Плеханова пострадал её брат. Его жена — сотрудница НИУ «БелГУ» Любовь Губкина — погибла. «Сегодня [15 февраля — прим. ред.] они должны были похоронить маму. Похороны отменили», — пишет женщина.
Журналисты RT выяснили, что погибшая Любовь Губкина поехала с мамой в торговый центр за покупками, когда ВСУ атаковали Белгород. Женщина погибла, её мать в реанимации в тяжёлом состоянии, супруг тоже находится в больнице.
В день обстрела семья ехала на похороны свекрови погибшей. Для этого Любовь брала отгул в университете. У женщины остались трое детей: сыновьям 10 и 26 лет, дочери — 16 лет. Старший сын женщины учится в аспирантуре НИУ «БелГУ».
Ещё одна горожанка рассказала, что 15 февраля её кум погиб из-за прилёта по улице Магистральной. Мужчину посекло осколками в собственном доме. «Прошу не оставлять это без внимания. Осталось двое несовершеннолетних детей», — попросила женщина.