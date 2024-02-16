«Ехала на похороны свекрови»: что известно о погибших при обстрелах белгородцах?

В день обстрела семья ехала на похороны свекрови погибшей. Для этого Любовь брала отгул в университете. У женщины остались трое детей: сыновьям 10 и 26 лет, дочери — 16 лет. Старший сын женщины учится в аспирантуре НИУ «БелГУ».