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Последствия прилёта 15 февраля

«Ехала на похороны свекрови»: что известно о погибших при обстрелах белгородцах?

16 февраля 2024, 07:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия прилёта 15 февраля

Родственники и знакомые попавших под обстрел белгородцев рассказали об их гибели

Один мужчина погиб в собственном доме из-за падения осколков, а сотрудница НИУ «БелГУ» ехала на похороны, но по пути зашла в ТЦ, который попал под обстрел. Подробности рассказали родственники и знакомые погибших.

Белгородка рассказала, что при обстреле 15 февраля возле торгового центра на улице Плеханова пострадал её брат. Его жена — сотрудница НИУ «БелГУ» Любовь Губкина — погибла. «Сегодня [15 февраля — прим. ред.] они должны были похоронить маму. Похороны отменили», — пишет женщина.

Журналисты RT выяснили, что погибшая Любовь Губкина поехала с мамой в торговый центр за покупками, когда ВСУ атаковали Белгород. Женщина погибла, её мать в реанимации в тяжёлом состоянии, супруг тоже находится в больнице.

В день обстрела семья ехала на похороны свекрови погибшей. Для этого Любовь брала отгул в университете. У женщины остались трое детей: сыновьям 10 и 26 лет, дочери — 16 лет. Старший сын женщины учится в аспирантуре НИУ «БелГУ».

Ещё одна горожанка рассказала, что 15 февраля её кум погиб из-за прилёта по улице Магистральной. Мужчину посекло осколками в собственном доме. «Прошу не оставлять это без внимания. Осталось двое несовершеннолетних детей», — попросила женщина.

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