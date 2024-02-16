Это был теракт: СКР возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода. Случившееся квалифицировали как теракт (ст. 205 УК РФ).
15 февраля в результате обстрела ВСУ погибли семь человек, среди которых есть ребёнок. Пострадали 20 жителей Белгорода, в том числе дети. В связи с этим главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за террористического акта.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в случившейся трагедии.
«Председатель СКР поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры», — говорится в сообщении Следкома.
Действиям каждого причастного дадут правовую оценку.
Накануне Белгород атаковали «вампирами». Военкор Евгений Поддубный сообщал, что ВС РФ уничтожили устройство РСЗО, из которого били по городу.