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Обстрел Белгорода 15 февраля

Это был теракт: СКР возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

16 февраля 2024, 08:21
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгорода 15 февраля

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода и квалифицировал произошедшее как теракт. На месте происшествия уже работают следователи и криминалисты центрального аппарата СК, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода. Случившееся квалифицировали как теракт (ст. 205 УК РФ).

15 февраля в результате обстрела ВСУ погибли семь человек, среди которых есть ребёнок. Пострадали 20 жителей Белгорода, в том числе дети. В связи с этим главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за террористического акта.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в случившейся трагедии.

«Председатель СКР поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры», — говорится в сообщении Следкома.

Действиям каждого причастного дадут правовую оценку.

Накануне Белгород атаковали «вампирами». Военкор Евгений Поддубный сообщал, что ВС РФ уничтожили устройство РСЗО, из которого били по городу.

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