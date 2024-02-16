Это был теракт: СКР возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

«Председатель СКР поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры», — говорится в сообщении Следкома.