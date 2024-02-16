Белгородцы несут цветы к месту трагедии возле торгового центра на Плеханова

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В Белгороде появился стихийный мемориал в память о погибших при атаке ВСУ 15 февраля. Горожане несут цветы к торговому центру на улице Плеханова, который вчера был повреждён во время взрыва.
В результате атаки ВСУ погибли семь человек, ещё 19 получили различные травмы. Четверых пострадавших — двоих взрослых и двоих детей — отвезут на лечение в московские клиники. Во время обстрела погиб годовалый ребёнок.
Напомним, что над регионом сбили 14 снарядов РСЗО «Вампир». В 128 квартирах были выбиты окна, повреждено 15 частных домов и 34 автомобиля.