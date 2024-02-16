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Стихийный мемориал возле ТЦ

Белгородцы несут цветы к месту трагедии возле торгового центра на Плеханова

16 февраля 2024, 06:41
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
Стихийный мемориал возле ТЦ

В Белгороде появился стихийный мемориал в память о погибших 15 февраля

ТЦ был повреждён во время атаки ВСУ 15 февраля. В городе погибли семь человек, ещё 19 получили ранения.

В Белгороде появился стихийный мемориал в память о погибших при атаке ВСУ 15 февраля. Горожане несут цветы к торговому центру на улице Плеханова, который вчера был повреждён во время взрыва.

В результате атаки ВСУ погибли семь человек, ещё 19 получили различные травмы. Четверых пострадавших — двоих взрослых и двоих детей — отвезут на лечение в московские клиники. Во время обстрела погиб годовалый ребёнок.

Напомним, что над регионом сбили 14 снарядов РСЗО «Вампир». В 128 квартирах были выбиты окна, повреждено 15 частных домов и 34 автомобиля.

Стихийный мемориал возле ТЦСтихийный мемориал возле ТЦ
Стихийный мемориал возле ТЦ
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
Погиб годовалый ребёнок, ранены 20 человек. Что известно об обстреле Белгорода?
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