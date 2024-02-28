«Целью ВСУ стали женщины и дети»: Бастрыкин высказался об обстрелах Белгорода

30 декабря под обстрелом оказался центр Белгорода, ещё одна массированная атака произошла 15 февраля 2024 года. Как заявил Александр Бастрыкин, в первом случае целью ВСУ стали женщины и дети, которые собрались в центре города перед новогодними праздниками. В феврале же обстрелу подверглись торговый центр, школьный стадион и жилой сектор. Бастрыкин подчёркивает, что это были прицельные обстрелы: «У нас нет сомнений, что украинские военные умышленно наносят удары по гражданским объектам».