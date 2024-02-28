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Обстрел Белгорода 15 февраля

«Целью ВСУ стали женщины и дети»: Бастрыкин высказался об обстрелах Белгорода

28 февраля 2024, 06:53
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгорода 15 февраля

Председатель СКР рассказал, почему ВСУ бьют по гражданским объектам Белгорода

В конце декабря 2023 года и в феврале 2024 года Украина прицельно обстреляла гражданскую инфраструктуру Белгорода, погибли мирные жители. Военных объектов в этих местах не было. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал во время интервью ТАСС.

30 декабря под обстрелом оказался центр Белгорода, ещё одна массированная атака произошла 15 февраля 2024 года. Как заявил Александр Бастрыкин, в первом случае целью ВСУ стали женщины и дети, которые собрались в центре города перед новогодними праздниками. В феврале же обстрелу подверглись торговый центр, школьный стадион и жилой сектор. Бастрыкин подчёркивает, что это были прицельные обстрелы: «У нас нет сомнений, что украинские военные умышленно наносят удары по гражданским объектам».

Председатель СКР отметил, что военных объектов в этих местах не было, погибли мирные жители, среди которых были дети.

«Видимо, западные покровители ждут от украинских нацистов всё больше и больше жертв, в том числе и среди мирного населения», — отмечает глава СКР.

Напомним, что во время атаки 30 декабря погибли 25 белгородцев, в том числе пятеро детей. Больше 100 мирных жителей ранены.

В результате обстрела 15 февраля погибли семь человек, ещё 19 получили травмы. Погиб годовалый ребёнок. В это время девочка вместе с бабушкой находилась на школьном стадионе. Известно, что в этот день над городом и районом сбили 14 снарядов РСЗО «Вампир».

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