Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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30 декабря под обстрелом оказался центр Белгорода, ещё одна массированная атака произошла 15 февраля 2024 года. Как заявил Александр Бастрыкин, в первом случае целью ВСУ стали женщины и дети, которые собрались в центре города перед новогодними праздниками. В феврале же обстрелу подверглись торговый центр, школьный стадион и жилой сектор. Бастрыкин подчёркивает, что это были прицельные обстрелы: «У нас нет сомнений, что украинские военные умышленно наносят удары по гражданским объектам».
Председатель СКР отметил, что военных объектов в этих местах не было, погибли мирные жители, среди которых были дети.
«Видимо, западные покровители ждут от украинских нацистов всё больше и больше жертв, в том числе и среди мирного населения», — отмечает глава СКР.
Напомним, что во время атаки 30 декабря погибли 25 белгородцев, в том числе пятеро детей. Больше 100 мирных жителей ранены.
В результате обстрела 15 февраля погибли семь человек, ещё 19 получили травмы. Погиб годовалый ребёнок. В это время девочка вместе с бабушкой находилась на школьном стадионе. Известно, что в этот день над городом и районом сбили 14 снарядов РСЗО «Вампир».