В Белгороде появился ещё один стихийный мемориал в память о погибших 15 февраля

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В Белгороде появился ещё один стихийный мемориал. Местные жители несут цветы и игрушки на школьный стадион. Вчера, 15 февраля, там погибла годовалая девочка. Ещё одна 8-летняя девочка получила ранения.
Напомним, что стихийный мемориал в память о погибших также появился возле ТЦ на улице Плеханова. Торговый центр был повреждён при вчерашней атаке.
В результате обстрела погибли семь человек. Ранее были названы имена всех погибших.
Также стало известно, что в областном центре появится памятник жертвам обстрелов.