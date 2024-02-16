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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Стихийный мемориал на школьном стадионе

В Белгороде появился ещё один стихийный мемориал в память о погибших 15 февраля

16 февраля 2024, 13:14
Фото: Белгород №1
Стихийный мемориал на школьном стадионе

Белгородцы несут цветы и игрушки на школьный стадион, где погиб ребёнок

На школьном стадионе во время атаки ВСУ погиб годовалый ребёнок. Горожане несут к месту трагедии цветы. Фото публикует «Белгород №1».

В Белгороде появился ещё один стихийный мемориал. Местные жители несут цветы и игрушки на школьный стадион. Вчера, 15 февраля, там погибла годовалая девочка. Ещё одна 8-летняя девочка получила ранения.

Напомним, что стихийный мемориал в память о погибших также появился возле ТЦ на улице Плеханова. Торговый центр был повреждён при вчерашней атаке.

В результате обстрела погибли семь человек. Ранее были названы имена всех погибших.

Также стало известно, что в областном центре появится памятник жертвам обстрелов.

стихийный мемориал на школьном стадионестихийный мемориал на школьном стадионе
стихийный мемориал на школьном стадионе
Фото: «Белгород №1»
В результате обстрела на стадионе ранило 8-летнюю девочку и её бабушку
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