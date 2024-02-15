В результате обстрела на стадионе ранило 8-летнюю девочку и её бабушку

Posted Вчера, 15:21
Published Вчера, 15:21
Modified Вчера, 15:23
Updated Вчера, 15:23
Белгородцы, чьи родственники получили ранения в ходе сегодняшнего обстрела, рассказали о состоянии пострадавших родных. У одного из горожан пострадали дочь и мать, у ещё одной белгородки — муж.
Житель города сообщил, что ранения получили его дочь восьми лет и 64-летняя мать. В момент обстрела мужчина был на работе, а его родные гуляли на стадионе, когда прилетел снаряд.
По словам белгородца, у девочки ранение брюшной полости. Пенсионерка же получила травмы горла и бедра. Обеих госпитализировали. Сейчас горожанин ожидает информации от врачей.
Другая местная жительница рассказала, что при обстреле пострадал её муж. Белгородка нашла его дома с осколочными ранениями. В момент атаки она ехала в автобусе с ребёнком, а супруг находился дома после смены.
«У него открытая черепно-мозговая травма. Он на втором этаже спал после ночной смены. Он хотел, наверное, выбежать, потому что на полу в коридоре мы нашли его», — поделилась женщина.
Напомним, в результате обстрела погибли шесть человек. Ранения получили ещё 17.