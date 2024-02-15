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Posted Вчера, 15:21

Published Вчера, 15:21

Modified Вчера, 15:23

Updated Вчера, 15:23

Последствия обстрела Белгорода 15 февраля

В результате обстрела на стадионе ранило 8-летнюю девочку и её бабушку

15 февраля 2024, 15:21
Фото: SHOT
Последствия обстрела Белгорода 15 февраля

Белгородцы рассказали о состоянии раненных из-за обстрела родственников

У одного из местных жителей в результате удара ВСУ пострадали его восьмилетняя дочь и 64-летняя мать. Жена другого раненого рассказала, что нашла своего мужа дома с осколочными ранениями. Подробности сообщают «Известия».

Белгородцы, чьи родственники получили ранения в ходе сегодняшнего обстрела, рассказали о состоянии пострадавших родных. У одного из горожан пострадали дочь и мать, у ещё одной белгородки — муж.

Житель города сообщил, что ранения получили его дочь восьми лет и 64-летняя мать. В момент обстрела мужчина был на работе, а его родные гуляли на стадионе, когда прилетел снаряд.

По словам белгородца, у девочки ранение брюшной полости. Пенсионерка же получила травмы горла и бедра. Обеих госпитализировали. Сейчас горожанин ожидает информации от врачей.

Другая местная жительница рассказала, что при обстреле пострадал её муж. Белгородка нашла его дома с осколочными ранениями. В момент атаки она ехала в автобусе с ребёнком, а супруг находился дома после смены.

«У него открытая черепно-мозговая травма. Он на втором этаже спал после ночной смены. Он хотел, наверное, выбежать, потому что на полу в коридоре мы нашли его», — поделилась женщина.

Напомним, в результате обстрела погибли шесть человек. Ранения получили ещё 17.

Последствия обстрела Белгорода 15 февраля
Видео: «Известия»
Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось
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