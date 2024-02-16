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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Пострадавший при атаке 30 декабря арт-объект в виде сердца

Белгородцы предложили варианты мемориалов в память о погибших при обстрелах

16 февраля 2024, 10:53
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Пострадавший при атаке 30 декабря арт-объект в виде сердца

В Белгороде появится памятник жертвам обстрелов

Известный скульптор, уроженец Губкина, разработает концепцию мемориала скорби в центре Белгорода. Основываться он будет на предложениях горожан. Белгородцы уже придумали несколько вариантов: закрывающая собой детей мать, ангел с табличкой в руках, сердце, помещённое в куб с цветами.

Многие белгородцы просили объявить день траура и установить мемориал погибшим при обстрелах города мирным жителям. Уже предложено несколько вариантов памятника: ангел с табличкой в руках, на которую нанесены имена погибших, женщина, закрывающая собой детей, сердце, помещённое в куб с цветами.

Поучаствовать в разработке проекта мемориала согласился известный скульптор — уроженец Губкина Андрей Коробцов. Он вырос в Белгородской области и, по словам губернатора, сейчас очень сопереживает землякам. Коробцову уже рассказали о предложениях самих жителей, показали наброски.

В настоящее время принимают решение по разработке концепции памятника и ищут подходящее для него место.

В ближайшее время, когда определимся с локацией, обязательно расскажем жителям, чтобы всем вместе обсудить эскизы мемориала. А после согласования постараемся в кратчайшие сроки изготовить и установить памятник всем невинно убиенным жителям Белгородской области.
Вячеслав Гладков
Скульптор Андрей КоробцовСкульптор Андрей Коробцов
Мэр Белгорода вместе со скульптором принесли цветы к стихийному мемориалу около ТЦ, пострадавшего 15 февраляМэр Белгорода вместе со скульптором принесли цветы к стихийному мемориалу около ТЦ, пострадавшего 15 февраля
Скульптор Андрей Коробцов
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что жители неоднократно просили объявить день траура в память о погибших при обстреле 30 декабря и 15 февраля белгородцев. Однако траур так и не объявляли.

После декабрьской атаки некоторые жители предлагали не ремонтировать пострадавшую при обстреле инсталляцию «Белгородское сердце», оставив на память в качестве мемориала. Тогда губернатор отметил, что память погибших увековечат, однако как именно, решить предлагали самим жителям.

Что касается работ Андрея Коробцова, ранее в Тверской области открыли мемориал Советскому солдату по его проекту. Белгородец также разрабатывал проект памятника Солдату на мемориале «Курская битва».

В конце января в Гатчинском районе Петербурга открыли мемориал жертвам нацистского геноцида, изготовленный белгородцем и архитектором Константином Фоминым. Мемориал оценили президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сердце «в виде памяти, а не арт-объекта» появится на месте трагедии в Белгороде
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