Белгородцы предложили варианты мемориалов в память о погибших при обстрелах

В Белгороде появится памятник жертвам обстрелов

Известный скульптор, уроженец Губкина, разработает концепцию мемориала скорби в центре Белгорода. Основываться он будет на предложениях горожан. Белгородцы уже придумали несколько вариантов: закрывающая собой детей мать, ангел с табличкой в руках, сердце, помещённое в куб с цветами.