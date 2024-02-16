Белгородцы предложили варианты мемориалов в память о погибших при обстрелах

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Многие белгородцы просили объявить день траура и установить мемориал погибшим при обстрелах города мирным жителям. Уже предложено несколько вариантов памятника: ангел с табличкой в руках, на которую нанесены имена погибших, женщина, закрывающая собой детей, сердце, помещённое в куб с цветами.
Поучаствовать в разработке проекта мемориала согласился известный скульптор — уроженец Губкина Андрей Коробцов. Он вырос в Белгородской области и, по словам губернатора, сейчас очень сопереживает землякам. Коробцову уже рассказали о предложениях самих жителей, показали наброски.
В настоящее время принимают решение по разработке концепции памятника и ищут подходящее для него место.
В ближайшее время, когда определимся с локацией, обязательно расскажем жителям, чтобы всем вместе обсудить эскизы мемориала. А после согласования постараемся в кратчайшие сроки изготовить и установить памятник всем невинно убиенным жителям Белгородской области.
Вячеслав Гладков
Напомним, что жители неоднократно просили объявить день траура в память о погибших при обстреле 30 декабря и 15 февраля белгородцев. Однако траур так и не объявляли.
После декабрьской атаки некоторые жители предлагали не ремонтировать пострадавшую при обстреле инсталляцию «Белгородское сердце», оставив на память в качестве мемориала. Тогда губернатор отметил, что память погибших увековечат, однако как именно, решить предлагали самим жителям.
Что касается работ Андрея Коробцова, ранее в Тверской области открыли мемориал Советскому солдату по его проекту. Белгородец также разрабатывал проект памятника Солдату на мемориале «Курская битва».
В конце января в Гатчинском районе Петербурга открыли мемориал жертвам нацистского геноцида, изготовленный белгородцем и архитектором Константином Фоминым. Мемориал оценили президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.