Путин объявил благодарность лидеру группы «Дюна» и белгородскому скульптору

Напомним, что в мае 2020 года Банк России выпустил в обращение монеты к 75-летию Победы, на которых изображён монумент по проекту Андрея Коробцова. Чуть позже, в конце июня того же года, в Тверской области открыли Ржевский мемориал Советскому солдату по проекту белгородца.