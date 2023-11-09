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Андрей Коробцов

Путин объявил благодарность лидеру группы «Дюна» и белгородскому скульптору

9 ноября 2023, 08:55
Фото: страница Андрей Коробцова в соцсети
Андрей Коробцов

Скульптор из Губкина Андрей Коробцов получил благодарность от президента РФ

Уроженца Белгородской области поблагодарили за вклад в развитие отечественного искусства. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовых актов. Об этом сообщили журналисты ТАСС.

Президент России Владимир Путин поблагодарил скульптора из Губкина Андрея Коробцова за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Белгородец является членом Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Помимо него, благодарности получили артист Родион Газманов, композитор и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова, музыкант Вероника Кожухарова, артистка Аглая Шиловская.

Андрей Коробцов окончил факультет скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества. В 2010 году совместно с архитектором Константином Фоминым основал в Москве архитектурно-скульптурную мастерскую. В 2011 году стал членом Московского Союза художников.

Напомним, что в мае 2020 года Банк России выпустил в обращение монеты к 75-летию Победы, на которых изображён монумент по проекту Андрея Коробцова. Чуть позже, в конце июня того же года, в Тверской области открыли Ржевский мемориал Советскому солдату по проекту белгородца.

Коробцов также разрабатывал проект памятника Солдату на мемориале «Курская битва». Правда, не все жители соседнего региона задуманное оценили. Куряне сравнили монумент с человеком, который «держит двери закрывающегося лифта». Но и тех, кто остался доволен работой, оказалось немало.

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#Белгородская область#Владимир Путин#Губкин#Скульптор#Андрей коробцов#Белгород#Благодарность#Александра Склярова
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