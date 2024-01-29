Путин и Лукашенко оценили мемориал, созданный белгородским скульптором

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В Гатчинском районе Ленинградской области открыли мемориал, посвящённый жертвам нацистского геноцида. Монумент появился в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В торжественном открытии мемориала участвовали президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Реализацией проекта занималось Российское военно-историческое общество.
Создавал памятник белгородский скульптор Андрей Коробцов. Он работал совместно со своим коллегой — архитектором Константином Фоминым.
В июне 2020 года в Тверской области открыли Ржевский мемориал Советскому солдату. Проект создавал упомянутый Андрей Коробцов. Сам он — уроженец Губкина. Высота указанного памятника составила 25 метров. Его также открывали Путин и Лукашенко.
Более того, Коробцов является создателем памятника Солдату на мемориале «Курская битва». Правда, некоторые куряне раскритиковали его работу, заявив, что солдат похож на человека, который «держит двери закрывающегося лифта».
Осенью 2023 года Андрей Коробцов получил благодарность от президента Владимира Путина. Белгородца поблагодарили за вклад в развитие отечественного искусства.