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Мемориал жертвам нацистского геноцида

Путин и Лукашенко оценили мемориал, созданный белгородским скульптором

29 января 2024, 09:00
Фото: страница Андрея Коробцова в соцсети
Мемориал жертвам нацистского геноцида

Под Петербургом открыли созданный белгородским скульптором мемориал

В Гатчинском районе открыли мемориал жертвам нацистского геноцида. Скульптура появилась в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Создавал монумент белгородец Андрей Коробцов вместе с архитектором Константином Фоминым.

В Гатчинском районе Ленинградской области открыли мемориал, посвящённый жертвам нацистского геноцида. Монумент появился в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В торжественном открытии мемориала участвовали президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Реализацией проекта занималось Российское военно-историческое общество.

Создавал памятник белгородский скульптор Андрей Коробцов. Он работал совместно со своим коллегой — архитектором Константином Фоминым.

В июне 2020 года в Тверской области открыли Ржевский мемориал Советскому солдату. Проект создавал упомянутый Андрей Коробцов. Сам он — уроженец Губкина. Высота указанного памятника составила 25 метров. Его также открывали Путин и Лукашенко.

Более того, Коробцов является создателем памятника Солдату на мемориале «Курская битва». Правда, некоторые куряне раскритиковали его работу, заявив, что солдат похож на человека, который «держит двери закрывающегося лифта».

Осенью 2023 года Андрей Коробцов получил благодарность от президента Владимира Путина. Белгородца поблагодарили за вклад в развитие отечественного искусства.

Мемориал жертвам нацистского геноцидаМемориал жертвам нацистского геноцида
Путин и Лукашенко на открытии мемориала Путин и Лукашенко на открытии мемориала
Путин и Лукашенко на открытии мемориала Путин и Лукашенко на открытии мемориала
Мемориал жертвам нацистского геноцидаМемориал жертвам нацистского геноцида
Мемориал жертвам нацистского геноцида
Фото: страница Андрея Коробцова в соцсети
«Держит двери лифта»: не все куряне оценили памятник белгородского архитектора
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