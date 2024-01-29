В июне 2020 года в Тверской области открыли Ржевский мемориал Советскому солдату. Проект создавал упомянутый Андрей Коробцов. Сам он — уроженец Губкина. Высота указанного памятника составила 25 метров. Его также открывали Путин и Лукашенко.