Белгородский скульптор предлагает установить статую Владимира Путина

Во время выставки «Тремеграрх, 30 лет», скульптор Анатолий Смелый предложил поставить в областном центре скульптурную композицию, посвящённую президенту РФ Владимиру Путину.
Владимиру Путину скоро исполнится 70 лет. Давайте это отметим. Такого руководителя у нас ещё не было.
Анатолий Смелый
Напомним, что выставка «Тремеграрх, 30 лет» проходила в Белгороде с 1 по 18 сентября. Анатолий Смелый — создатель нового принципа построения памятников. Он является автором более 300 работ и 29 памятников. Его работы установлены в России и на Украине.