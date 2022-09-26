Белгородский скульптор предлагает установить статую Владимира Путина

Напомним, что выставка «Тремеграрх, 30 лет» проходила в Белгороде с 1 по 18 сентября. Анатолий Смелый — создатель нового принципа построения памятников. Он является автором более 300 работ и 29 памятников. Его работы установлены в России и на Украине.