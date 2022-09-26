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Белгородский скульптор предлагает установить статую Владимира Путина

26 сентября 15:20
Фото: Bel.ru
Об этом скульптор Анатолий Смелый рассказал во время выставки личных работ в областном центре.

Во время выставки «Тремеграрх, 30 лет», скульптор Анатолий Смелый предложил поставить в областном центре скульптурную композицию, посвящённую президенту РФ Владимиру Путину.

Владимиру Путину скоро исполнится 70 лет. Давайте это отметим. Такого руководителя у нас ещё не было.
Анатолий Смелый
Фото: Bel.ru

Напомним, что выставка «Тремеграрх, 30 лет» проходила в Белгороде с 1 по 18 сентября. Анатолий Смелый — создатель нового принципа построения памятников. Он является автором более 300 работ и 29 памятников. Его работы установлены в России и на Украине.

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