«Держит двери лифта»: не все куряне оценили памятник белгородского архитектора

Дело в том, что итоговый вариант памятника на мемориальном комплексе «Курская битва» отличается от первоначального проекта. Как оказалось, вместо стен с рельефными силуэтами танков построены гладкие стены. И силуэты танков можно увидеть только с наступлением темноты. Некоторые не оценили это решение и поинтересовались, почему проект был изменён.