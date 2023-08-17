«Держит двери лифта»: не все куряне оценили памятник белгородского архитектора

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Некоторые куряне раскритиковали памятник Солдату, который разрабатывал архитектор Константин Фомин вместе с коллегой — уроженцем Белгородской области Андреем Коробцовым. Критики сравнивают скульптуру с человеком, который «держит двери закрывающегося лифта».Однако положительных комментариев скульптура также получила много.
Дело в том, что итоговый вариант памятника на мемориальном комплексе «Курская битва» отличается от первоначального проекта. Как оказалось, вместо стен с рельефными силуэтами танков построены гладкие стены. И силуэты танков можно увидеть только с наступлением темноты. Некоторые не оценили это решение и поинтересовались, почему проект был изменён.
Как рассказал один из авторов Константин Фомин, реализацией проекта он вполне доволен. Изменение проекта он объяснил тем, что объём танков был мал относительно солдата, и производило это неправильный визуальный эффект.
«Танки в таком масштабе выглядели игрушечными и не представляющими угрозы солдату. Также хотелось, чтобы проект был максимально современным и стильным, поэтому все формы, материалы и художественные решения дорабатывались», — объяснил Фомин.
По словам архитектора, он вместе с коллегой из Губкина Андреем Коробцовым работал над памятником почти год. Он также пообещал поучаствовать в открытии скульптуры, которая состоится 23 августа.
Напомним, именно эти скульпторы создавали Ржевский мемориал Советскому солдату. Как сообщалось, мемориал строился два года на народные пожертвования.