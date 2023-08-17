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Published Сегодня, 14:08

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Updated Сегодня, 14:10

фото тематическое

«Держит двери лифта»: не все куряне оценили памятник белгородского архитектора

17 августа 2023, 14:08
Фото: 1MI
фото тематическое

Архитектор ответил на критику курян по памятнику Солдату

Некоторым курянам не понравился памятник Солдату на мемориале «Курская битва». Критики сравнили его с человеком, который держит двери закрывающегося лифта. Один из архитекторов ответил, что реализацией проекта он доволен. Подробности сообщают «Курские известия».

Некоторые куряне раскритиковали памятник Солдату, который разрабатывал архитектор Константин Фомин вместе с коллегой — уроженцем Белгородской области Андреем Коробцовым. Критики сравнивают скульптуру с человеком, который «держит двери закрывающегося лифта».Однако положительных комментариев скульптура также получила много.

Дело в том, что итоговый вариант памятника на мемориальном комплексе «Курская битва» отличается от первоначального проекта. Как оказалось, вместо стен с рельефными силуэтами танков построены гладкие стены. И силуэты танков можно увидеть только с наступлением темноты. Некоторые не оценили это решение и поинтересовались, почему проект был изменён.

Как рассказал один из авторов Константин Фомин, реализацией проекта он вполне доволен. Изменение проекта он объяснил тем, что объём танков был мал относительно солдата, и производило это неправильный визуальный эффект.

«Танки в таком масштабе выглядели игрушечными и не представляющими угрозы солдату. Также хотелось, чтобы проект был максимально современным и стильным, поэтому все формы, материалы и художественные решения дорабатывались», — объяснил Фомин.

По словам архитектора, он вместе с коллегой из Губкина Андреем Коробцовым работал над памятником почти год. Он также пообещал поучаствовать в открытии скульптуры, которая состоится 23 августа.

Напомним, именно эти скульпторы создавали Ржевский мемориал Советскому солдату. Как сообщалось, мемориал строился два года на народные пожертвования.

Памятник Солдату на мемориале «Курская битва»Памятник Солдату на мемориале «Курская битва»
Памятник Солдату на мемориале «Курская битва»
Фото: Алина Клепикова / "Курские известия"
Подо Ржевом Владимир Путин открыл мемориал по проекту белгородского скульптора
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#Общество#Черноземье#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Памятник#Солдат#Архитектор#Курская битва#Танки#Открытие#Мемориал
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