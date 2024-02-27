Минобороны сообщило подробности дневной атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Сегодня, 27 февраля, в 16:30 Белгородскую область пытались атаковать три беспилотника самолётного типа. Система ПВО сбила дроны.
Ранее губернатор уточнил, что БПЛА уничтожили около Разумного. После отражения атаки загорелось поле возле объездной дороги. Оперативные службы сейчас тушат пожар. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. В настоящий момент информация о разрушениях уточняется.
Напомним, что около 16:30 белгородцы услышали громкие звуки.
Также сегодня около 12:30 над областью сбили два украинских беспилотника.