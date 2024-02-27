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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Беспилотник

Минобороны сообщило подробности дневной атаки ВСУ на Белгородскую область

27 февраля 2024, 14:21
Фото: 1MI
Беспилотник

Система ПВО уничтожила над Белгородской областью три беспилотника

ПВО сработала около 16:30 27 февраля. Подробности сообщает Минобороны РФ.

Сегодня, 27 февраля, в 16:30 Белгородскую область пытались атаковать три беспилотника самолётного типа. Система ПВО сбила дроны.

Ранее губернатор уточнил, что БПЛА уничтожили около Разумного. После отражения атаки загорелось поле возле объездной дороги. Оперативные службы сейчас тушат пожар. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. В настоящий момент информация о разрушениях уточняется.

Напомним, что около 16:30 белгородцы услышали громкие звуки.

Также сегодня около 12:30 над областью сбили два украинских беспилотника.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#Минобороны#Система ПВО#Украинский беспилотник
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