Минобороны сообщило подробности дневной атаки ВСУ на Белгородскую область

Ранее губернатор уточнил, что БПЛА уничтожили около Разумного. После отражения атаки загорелось поле возле объездной дороги. Оперативные службы сейчас тушат пожар. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. В настоящий момент информация о разрушениях уточняется.