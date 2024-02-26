В Минобороны назвали причину громких звуков в Белгороде

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Сегодня, 26 февраля, в 11:00 ПВО остановила атаку украинского беспилотника. Дрон самолётного типа сбили в небе над Белгородской областью.
Где конкретно это произошло, не сообщается. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.
Отметим, что в это же время жители Белгорода услышали взрывы. В небе заметили характерные следы. Громкие звуки также слышали жители Белгородского района. Ракетную опасность не объявляли.
Напомним, что беспилотник на подлёте к городу сбили накануне ночью.