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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Беспилотник

В Минобороны назвали причину громких звуков в Белгороде

26 февраля 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Белгородской области сработала ПВО

Беспилотник сбили около 11:00 26 февраля, сообщает Минобороны РФ. В это же время жители Белгорода слышали громкие звуки.

Сегодня, 26 февраля, в 11:00 ПВО остановила атаку украинского беспилотника. Дрон самолётного типа сбили в небе над Белгородской областью.

Где конкретно это произошло, не сообщается. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.

Отметим, что в это же время жители Белгорода услышали взрывы. В небе заметили характерные следы. Громкие звуки также слышали жители Белгородского района. Ракетную опасность не объявляли.

Напомним, что беспилотник на подлёте к городу сбили накануне ночью.

Взрывы вновь раздались над Белгородом: в небе остались характерные следы
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#Система ПВО
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