В небе над Белгородской областью сбили очередной беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Как сообщает Минобороны, силы ПВО сбили в районе 11 часов очередной беспилотник над территорией Белгородской области. Каких-либо подробностей в ведомстве не предоставили.
Тем не менее, в 11 часов жители Белгородского района жаловались на громкие звуки в небе. Вероятно, именно тогда ПВО и сбила летательный аппарат.
Беспилотники порядка 13 раз атаковали Белгородскую область 24 февраля. Также два дрона были сбиты этой ночью, о чём также сообщили в Минобороны. О каких-либо разрушениях на земле информация не поступала, как и о пострадавших.