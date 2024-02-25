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В небе над Белгородской областью сбили очередной беспилотник ВСУ

В небе над Белгородской областью сбили очередной беспилотник ВСУ

25 февраля 2024, 08:55
Фото: соцсети
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область беспилотниками. В 11 часов был сбит ещё один летательный аппарат, сообщает Минобороны.
Сюжет
Пво

Как сообщает Минобороны, силы ПВО сбили в районе 11 часов очередной беспилотник над территорией Белгородской области. Каких-либо подробностей в ведомстве не предоставили.

Тем не менее, в 11 часов жители Белгородского района жаловались на громкие звуки в небе. Вероятно, именно тогда ПВО и сбила летательный аппарат.

Беспилотники порядка 13 раз атаковали Белгородскую область 24 февраля. Также два дрона были сбиты этой ночью, о чём также сообщили в Минобороны. О каких-либо разрушениях на земле информация не поступала, как и о пострадавших.

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#Белгородская область#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Минобороны#Летательный аппарат#ВСУ#Артем Черненко
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