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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

След в небе после громких звуков

Взрывы вновь раздались над Белгородом: в небе остались характерные следы

26 февраля 2024, 08:13
Фото: Bel.ru
След в небе после громких звуков

Над Белгородом вновь было громко

Взрывы раздались в районе 11:00. Очевидцы публикуют в Сети кадры с характерными следами в небе. Ракетную опасность ранее не объявляли.

В небе над Белгородом вновь было громко. Взрывы раздались 26 февраля в районе 11:00. После этого в небе остались характерные следы.

Громкие звуки также слышали жители Белгородского района.

Что это было, официальной информации пока нет. Ракетную опасность не объявляли. Ряд источников пишет, что громкие звуки могли быть связаны с работой ВС РФ.

Громко в Белгороде было и минувшей ночью. Сработала система ПВО: беспилотник сбили на подлёте к городу.

Помимо этого, 25 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Продлилась она несколько минут.

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