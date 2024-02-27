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Published Сегодня, 14:11

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Под Белгородом ПВО сбила беспилотник ВСУ

ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом. Загорелось поле

27 февраля 2024, 14:11
Фото: Bel.ru

Под Белгородом ПВО сбила беспилотник ВСУ

Над Белгородским районом сработала система ПВО. Около Разумного сбит БПЛА самолётного типа. Загорелось поле неподалёку от объездной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе. По данным главы региона, неподалёку от Разумного сбили беспилотник самолётного типа. В результате происшествия никто не пострадал. Информации о разрушениях нет.

Однако известно, что после отражения воздушной атаки загорелось поле в районе объездной дороги. Оперативные службы приступили к тушению пожара.

Добавим, что в Сети белгородцы писали о громких звуках в районе Разумного около 16:30. Предположительно, беспилотник сбили именно тогда.

Напомним, в районе 12:30 в Белгороде и районе жители также могли слышать громкие звуки. В Минобороны РФ сообщили о работе ПВО. По данным военного ведомства, сбили два летательных аппарата противника.

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#Белгородская область#Белгородский район#Пожар#Возгорание#Беспилотник#Разумное#Пво#Поле#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков
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