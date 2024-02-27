ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом. Загорелось поле

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе. По данным главы региона, неподалёку от Разумного сбили беспилотник самолётного типа. В результате происшествия никто не пострадал. Информации о разрушениях нет.
Однако известно, что после отражения воздушной атаки загорелось поле в районе объездной дороги. Оперативные службы приступили к тушению пожара.
Добавим, что в Сети белгородцы писали о громких звуках в районе Разумного около 16:30. Предположительно, беспилотник сбили именно тогда.
Напомним, в районе 12:30 в Белгороде и районе жители также могли слышать громкие звуки. В Минобороны РФ сообщили о работе ПВО. По данным военного ведомства, сбили два летательных аппарата противника.