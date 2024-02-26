В двух районах Белгородской области система ПВО сбила украинские беспилотники

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
О первом уничтоженном БПЛА стало известно в 18:36: система ПВО сработала в Белгородском районе, беспилотник подлетал к городу. Ещё одну воздушную цель уничтожили в селе Казачок Старооскольского городского округа — об этом глава региона сообщил в 18:42.
В двух муниципальных образованиях обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествий продолжают работать оперативные службы.
Отметим, что Минобороны РФ сообщало о сбитом БПЛА около 17:50. Над какой именно территорией Белгородской области была уничтожена эта цель, неизвестно.
Утром этого же дня был сбит ещё один беспилотник. Днём под обстрел попало село в Краснояружском районе: жертв нет, но есть разрушения.