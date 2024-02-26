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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью

В двух районах Белгородской области система ПВО сбила украинские беспилотники

26 февраля 2024, 16:06

Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью

Вечером 26 февраля над территорией Белгородской области сбили два украинских беспилотника. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

О первом уничтоженном БПЛА стало известно в 18:36: система ПВО сработала в Белгородском районе, беспилотник подлетал к городу. Ещё одну воздушную цель уничтожили в селе Казачок Старооскольского городского округа — об этом глава региона сообщил в 18:42.

В двух муниципальных образованиях обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествий продолжают работать оперативные службы.

Отметим, что Минобороны РФ сообщало о сбитом БПЛА около 17:50. Над какой именно территорией Белгородской области была уничтожена эта цель, неизвестно.

Утром этого же дня был сбит ещё один беспилотник. Днём под обстрел попало село в Краснояружском районе: жертв нет, но есть разрушения.

В конце рабочего дня украинский БПЛА пытался атаковать Белгородскую область
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Белгородский район#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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