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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Обстрел

Дроны-камикадзе вывели из строя инфраструктурный объект в Белгородской области

26 февраля 2024, 12:38
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали белгородскую Колотиловку дронами-камикадзе

ВСУ с помощью дронов атаковали село в Краснояружском районе. Никто не пострадал. Задело дом и инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ атаковали село Колотиловка в Краснояружском районе с помощью дронов-камикадзе. Противник сбросил осколочные боеприпасы. В результате удара никто не пострадал.

Повреждения получил частный жилой дом. Выбило окна, пробило кровлю летней кухни. Также в селе из строя выведен инфраструктурный объект связи. На месте происшествия работают оперативные службы.

Утром силами ПВО сбили очередной беспилотник над территорией Белгородской области. Предположительно, это произошло в Белгородском районе. В Минобороны не называли конкретное место, однако жители муниципалитета слышали громкие звуки.

Вчера в Белгороде и районе объявили ракетную опасность, включились сирены. Отбой опасности объявили менее чем через пять минут.

Не прошло и пяти минут: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности
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#Белгородская область#Происшествия#Колотиловка#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Дрон-камикадзе#Инфраструктурный объект
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