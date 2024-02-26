Дроны-камикадзе вывели из строя инфраструктурный объект в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
ВСУ атаковали село Колотиловка в Краснояружском районе с помощью дронов-камикадзе. Противник сбросил осколочные боеприпасы. В результате удара никто не пострадал.
Повреждения получил частный жилой дом. Выбило окна, пробило кровлю летней кухни. Также в селе из строя выведен инфраструктурный объект связи. На месте происшествия работают оперативные службы.
Утром силами ПВО сбили очередной беспилотник над территорией Белгородской области. Предположительно, это произошло в Белгородском районе. В Минобороны не называли конкретное место, однако жители муниципалитета слышали громкие звуки.
Вчера в Белгороде и районе объявили ракетную опасность, включились сирены. Отбой опасности объявили менее чем через пять минут.