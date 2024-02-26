Временное затишье? В Белгороде за неделю от обстрелов не пострадал ни один дом

В Белгороде, несмотря на то, что иногда было громко, за неделю не было повреждено ни одного жилого помещения. Тем не менее, не все собственники ранее пострадавших при обстрелах квартир обратились к властям сразу. Поэтому вновь выявленных была 31 квартира.