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За неделю в Белгороде при обстрелах ВСУ не было повреждено ни одного жилого дома

Временное затишье? В Белгороде за неделю от обстрелов не пострадал ни один дом

26 февраля 2024, 07:39
Фото: 1MI

За неделю в Белгороде при обстрелах ВСУ не было повреждено ни одного жилого дома

На оперативном совещании правительства мэр Валентин Демидов рассказал, что за последнюю неделю в Белгороде не было новых повреждений частных домов и квартир. Но за эту же неделю выявили более 30 старых.

В Белгороде, несмотря на то, что иногда было громко, за неделю не было повреждено ни одного жилого помещения. Тем не менее, не все собственники ранее пострадавших при обстрелах квартир обратились к властям сразу. Поэтому вновь выявленных была 31 квартира.

Всего с начала СВО об обстрелов ВСУ в областном центре пострадало 1778 жилых помещений — это квартиры и частные дома. На сегодня осталось восстановить 211 из них.

По плану, 122 помещения должны отремонтировать до 29 февраля, 27 из вновь выявленных — до 12 марта, 56 частных домов — до конца марта. Но есть также ещё шесть домов, которые получили критические разрушение и не подлежат восстановлению. Вместо них для собственников построят новые до 1 ноября.

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