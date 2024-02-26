Временное затишье? В Белгороде за неделю от обстрелов не пострадал ни один дом

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В Белгороде, несмотря на то, что иногда было громко, за неделю не было повреждено ни одного жилого помещения. Тем не менее, не все собственники ранее пострадавших при обстрелах квартир обратились к властям сразу. Поэтому вновь выявленных была 31 квартира.
Всего с начала СВО об обстрелов ВСУ в областном центре пострадало 1778 жилых помещений — это квартиры и частные дома. На сегодня осталось восстановить 211 из них.
По плану, 122 помещения должны отремонтировать до 29 февраля, 27 из вновь выявленных — до 12 марта, 56 частных домов — до конца марта. Но есть также ещё шесть домов, которые получили критические разрушение и не подлежат восстановлению. Вместо них для собственников построят новые до 1 ноября.