Восемь юных белгородцев погибли при обстрелах с начала СВО

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Так, по информации ведомства, при обстрелах со стороны Украины с 24 февраля 2022 года по январь 2024 года в Белгородской области погибли восемь детей. Ещё 36 юных белгородцев получили ранения. При этом в это число не входят дети, погибшие и пострадавшие при обстреле 15 февраля.
Единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей полагаются тем детям, которые получили ранения в результате атак ВСУ. Всего на эти нужды правительство России выделило более 40 млн рублей.
Когда выплаты начнут перечислять пострадавшим, пока не известно. О том, какие документы для этого потребуются, станет известно после того, как на федеральном уровне разработают и утвердят порядок выплат.
Кроме этого, в Белгородской области разработали дополнительные меры пострадавших при обстрелах жителей.
Напомним, что 15 февраля в результате атаки ВСУ погибли семь человек, включая годовалую девочку. Ещё четверо детей получили ранения: семилетнему Глебу П. и 14-летнему Даниилу П. врачи оказали необходимую помощь и отпустили домой, а восьмилетнюю Викторию Т. и восьмилетнего Максима Т. отправили на лечение в Москву.