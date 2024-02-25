Восемь юных белгородцев погибли при обстрелах с начала СВО

Так, по информации ведомства, при обстрелах со стороны Украины с 24 февраля 2022 года по январь 2024 года в Белгородской области погибли восемь детей. Ещё 36 юных белгородцев получили ранения. При этом в это число не входят дети, погибшие и пострадавшие при обстреле 15 февраля.