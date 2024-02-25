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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:36

С начала СВО в Белгородской области от обстрелов погибли восемь детей

Восемь юных белгородцев погибли при обстрелах с начала СВО

25 февраля 2024, 15:34
Фото: 1MI

С начала СВО в Белгородской области от обстрелов погибли восемь детей

Журналисты «Открытого Белгорода» узнали у белгородского правительства, сколько детей погибли при обстрелах ВСУ с начала специальной военной операции, а также сколько пострадавших детей смогут получить единовременные выплаты.
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Дети

Так, по информации ведомства, при обстрелах со стороны Украины с 24 февраля 2022 года по январь 2024 года в Белгородской области погибли восемь детей. Ещё 36 юных белгородцев получили ранения. При этом в это число не входят дети, погибшие и пострадавшие при обстреле 15 февраля.

Единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей полагаются тем детям, которые получили ранения в результате атак ВСУ. Всего на эти нужды правительство России выделило более 40 млн рублей.

Когда выплаты начнут перечислять пострадавшим, пока не известно. О том, какие документы для этого потребуются, станет известно после того, как на федеральном уровне разработают и утвердят порядок выплат.

Кроме этого, в Белгородской области разработали дополнительные меры пострадавших при обстрелах жителей.

Напомним, что 15 февраля в результате атаки ВСУ погибли семь человек, включая годовалую девочку. Ещё четверо детей получили ранения: семилетнему Глебу П. и 14-летнему Даниилу П. врачи оказали необходимую помощь и отпустили домой, а восьмилетнюю Викторию Т. и восьмилетнего Максима Т. отправили на лечение в Москву.

Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля
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#Белгородская область#Пострадавшие#Дети#Погибшие#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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