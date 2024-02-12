Пострадавшие от обстрелов белгородцы и бойцы СВО не будут платить за детские сады

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По словам чиновницы, на сегодняшний день подготовлен проект об установления с 1 января 2024 дополнительных социальных мер поддержки для мирных белгородцев, которые пострадали от действий ВСУ. Это:
При этом, как отметила Батанова, от оплаты за детский сад освободят не только пострадавших белгородцев, но и семьи бойцов СВО. Чиновница добавила, что под каждую меру поддержки будет свой порядок. При этом новые выплаты не будут учитываться при определении дохода семьи при назначении иных мер, субсидий и компенсаций.
Глава региона Вячеслав Гладков поручил персонально проинформировать каждую семью о возможности получения льгот и выплат. Работу должны провести за текущую неделю.