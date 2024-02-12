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Пострадавшие от обстрелов белгородцы и бойцы СВО не будут платить за детские сады

Пострадавшие от обстрелов белгородцы и бойцы СВО не будут платить за детские сады

12 февраля 2024, 08:30
Фото: 1MI
В ходе оперсовещания министр соцзащиты области Елена Батанова рассказала о дополнительных мерах поддержки военнослужащих и мирных жителей, которые получили ранения, и семей погибших в ходе СВО. К уже ранее озвученным мерам внесли освобождение от платы за детские сады.
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СВО

По словам чиновницы, на сегодняшний день подготовлен проект об установления с 1 января 2024 дополнительных социальных мер поддержки для мирных белгородцев, которые пострадали от действий ВСУ. Это:

  • лекарственное обеспечение по медицинским показаниям;
  • бесплатное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний;
  • оздоровление детей в детских лагерях;
  • освобождение от оплаты за детский сад;
  • ежемесячная компенсация проезда и мобильной связи (1000 рублей);
  • компенсация на оплату коммунальных услуг (50%);
  • выплата к школе (15 тысяч рублей);
  • ежемесячная выплата детям, получившим ранения (30 тысяч рублей).

При этом, как отметила Батанова, от оплаты за детский сад освободят не только пострадавших белгородцев, но и семьи бойцов СВО. Чиновница добавила, что под каждую меру поддержки будет свой порядок. При этом новые выплаты не будут учитываться при определении дохода семьи при назначении иных мер, субсидий и компенсаций.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил персонально проинформировать каждую семью о возможности получения льгот и выплат. Работу должны провести за текущую неделю.

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#Белгородская область#Детский сад#Поддержка#Белгород#Кристина Семенчук#Ранения#Лекарственное обеспечение#Санаторно-курортное лечение#СВО#Обстрелы#Социальные меры
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