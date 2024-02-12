Пострадавшие от обстрелов белгородцы и бойцы СВО не будут платить за детские сады

При этом, как отметила Батанова, от оплаты за детский сад освободят не только пострадавших белгородцев, но и семьи бойцов СВО. Чиновница добавила, что под каждую меру поддержки будет свой порядок. При этом новые выплаты не будут учитываться при определении дохода семьи при назначении иных мер, субсидий и компенсаций.