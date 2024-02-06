Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Разрушения после атаки беспилотника в Губкине

Пока ВСУ продолжают атаковать регион, для раненых белгородцев вводят новые выплаты

6 февраля 2024, 15:30
Фото: страница Михаила Лобазнова в соцсети
Разрушения после атаки беспилотника в Губкине
Сегодня, 6 февраля, белгородцы обсуждали объявление ракетной опасности по всему региону и разрушения от обстрелов. В то же время жители интересовались новыми мерами поддержки для пострадавших от ВСУ семей и строительством Белого квартала. Подробности — в итогах дня от Бел.Ру.

Обстрелы продолжаются

Рано утром 6 февраля жителей всей Белгородской области предупредили о ракетной опасности. Сигнал впервые ввели по всему региону. Сообщение от МЧС поступило жителям в 05:59. Отбой ракетной опасности объявили в 07:39.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью Белгородскую область пытались атаковать семь украинских беспилотников. Однако система ПВО успела их уничтожить.

Утром Губкину не так повезло: БПЛА упал и взорвался на территории города. Разрушения зафиксировали в восьми частных домах. В них выбило окна и посекло кровлю и фасады, повреждения также получили заборы. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ещё один БПЛА упал и взорвался в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате атаки оказалась пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. Позже ВСУ обстреляли Новую Таволжанку: в трёх частных домах выбило окна, посекло фасады и заборы.

В обоих населённых пунктах обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

ВСУ продолжают бить по Белгородской области: разрушения есть в трёх домах
Узнать подробнее

Новые меры поддержки пострадавшим от обстрелов

Семьям, где пострадали дети, каждый месяц в течение года будут выплачивать по 30 тысяч рублей. Эти деньги можно будет использовать на реабилитацию, лечение или на свои первоочередные нужды. Об этом сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.

Для трёх категорий семей в Белгородской области появятся дополнительные меры поддержки. В их число войдут те семьи, где есть погибшие, а также дети и совершеннолетние, получившие среднюю и тяжёлую степень ранения.

Людям из этих категорий помогут с оздоровлением и отправят на санаторно-курортное лечение, а также компенсируют расходы на проезд и мобильную связь: для этого каждый член семьи ежемесячно будет получать по 1000 рублей. Кроме этого, таким семьям возместят 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг, а семьям, где есть школьники, будут выплачивать по 15 тысяч рублей к началу нового учебного года.

Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей
Узнать подробнее

За чей счёт построят Белый квартал?

Глава проекта Дмитрий Разумов рассказал журналистам, что финансирование Белого квартала будет базироваться на основе государственного и частного партнёрства. Так, муниципалитет возьмёт на себя обеспечение сетями, построит концертный зал, парковку и тоннель, а частные предприниматели займутся возведением гостиниц и ресторанов.

В настоящий момент глава проекта обсуждает с Ростуризмом строительство трёх-, четырёх- и пятизвёздочных гостиниц, однако точного плана действий пока нет. Закончить проектно-сметную документацию планируется только к концу года — тогда и станет известен окончательный вариант проекта. После окончания экспертиз также станет известна стоимость каждого объекта.

Определить инвесторов планируется на специальном открытом конкурсе, а приступить к строительству — в следующем году. После строительства Белого квартала в Белгороде ожидается появление 2 тыс. рабочих мест.

Стало известно, за чей счёт построят Белый квартал в центре Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде анонсировали изменения в расписании трёх автобусов40 дней со дня обстрела Белгорода: возле кинотеатра «Победа» проведут богослужениеУкрытия в Белгороде превратились в туалеты, а часть остановок до сих пор не укрепили
#Общество#Белгородская область#Беспилотник#Итоги#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Итоги дня#Белый квартал#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Выплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньги
Сегодня, 13:36
Почему дополнительные каникулы для первоклассников в Белгороде перенесли?
Сегодня, 15:01
Мы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого квартала
Сегодня, 14:00
«Все разбираются, вылет или прилёт»: Собчак показала, как живёт семья из Белгорода
Сегодня, 12:17
40 дней со дня обстрела Белгорода: возле кинотеатра «Победа» проведут богослужение
Сегодня, 14:11
Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей
Сегодня, 10:14