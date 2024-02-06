Пока ВСУ продолжают атаковать регион, для раненых белгородцев вводят новые выплаты

Людям из этих категорий помогут с оздоровлением и отправят на санаторно-курортное лечение, а также компенсируют расходы на проезд и мобильную связь: для этого каждый член семьи ежемесячно будет получать по 1000 рублей. Кроме этого, таким семьям возместят 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг, а семьям, где есть школьники, будут выплачивать по 15 тысяч рублей к началу нового учебного года.