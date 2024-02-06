Пока ВСУ продолжают атаковать регион, для раненых белгородцев вводят новые выплаты

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Рано утром 6 февраля жителей всей Белгородской области предупредили о ракетной опасности. Сигнал впервые ввели по всему региону. Сообщение от МЧС поступило жителям в 05:59. Отбой ракетной опасности объявили в 07:39.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью Белгородскую область пытались атаковать семь украинских беспилотников. Однако система ПВО успела их уничтожить.
Утром Губкину не так повезло: БПЛА упал и взорвался на территории города. Разрушения зафиксировали в восьми частных домах. В них выбило окна и посекло кровлю и фасады, повреждения также получили заборы. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Ещё один БПЛА упал и взорвался в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате атаки оказалась пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. Позже ВСУ обстреляли Новую Таволжанку: в трёх частных домах выбило окна, посекло фасады и заборы.
В обоих населённых пунктах обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Семьям, где пострадали дети, каждый месяц в течение года будут выплачивать по 30 тысяч рублей. Эти деньги можно будет использовать на реабилитацию, лечение или на свои первоочередные нужды. Об этом сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.
Для трёх категорий семей в Белгородской области появятся дополнительные меры поддержки. В их число войдут те семьи, где есть погибшие, а также дети и совершеннолетние, получившие среднюю и тяжёлую степень ранения.
Людям из этих категорий помогут с оздоровлением и отправят на санаторно-курортное лечение, а также компенсируют расходы на проезд и мобильную связь: для этого каждый член семьи ежемесячно будет получать по 1000 рублей. Кроме этого, таким семьям возместят 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг, а семьям, где есть школьники, будут выплачивать по 15 тысяч рублей к началу нового учебного года.
Глава проекта Дмитрий Разумов рассказал журналистам, что финансирование Белого квартала будет базироваться на основе государственного и частного партнёрства. Так, муниципалитет возьмёт на себя обеспечение сетями, построит концертный зал, парковку и тоннель, а частные предприниматели займутся возведением гостиниц и ресторанов.
В настоящий момент глава проекта обсуждает с Ростуризмом строительство трёх-, четырёх- и пятизвёздочных гостиниц, однако точного плана действий пока нет. Закончить проектно-сметную документацию планируется только к концу года — тогда и станет известен окончательный вариант проекта. После окончания экспертиз также станет известна стоимость каждого объекта.
Определить инвесторов планируется на специальном открытом конкурсе, а приступить к строительству — в следующем году. После строительства Белого квартала в Белгороде ожидается появление 2 тыс. рабочих мест.