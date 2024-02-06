Стало известно, за чей счёт построят Белый квартал в центре Белгорода

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Как объяснил Дмитрий Разумов, по задумке муниципалитет и область возьмут на себя обеспечение сетями, строительство концертного зала, парковки и тоннеля, а частные предприниматели — постройку гостиниц и ресторанов.
Мы до конца сами пока не понимаем, как это будет. Сегодня мы обсуждаем с Ростуризмом строительство гостиниц трёх, четырёх, пятизвёздочных. Вполне возможно участие и федерального бюджета. Параметры пока тоже непонятны. Мы поймём всё четко в конце этого года, когда мы закончим проектно-сметную документацию. Мы проведём все экспертизы, и тогда мы сможем сказать, какой объект сколько будет стоить.
Дмитрий Разумов
На данный же момент частные инвесторы пока не установлены. Определить их хотят на специальном открытом конкурсе, строительство же планируют начинать уже в следующем году.
Что будет важно при определении победителя конкурса? Для нас очень важна цена — кто какую предлагает. Но не менее важно и внутреннее наполнение. Мы понимаем, что появятся более двух тысяч рабочих мест. А это налоги. Когда мы считаем весь процесс в целом, мы в том числе понимаем, что по налогам в городской и областной бюджеты будет поступать порядка 250 млн рублей.
Дмитрий Разумов
Таким образом, считает руководитель проекта, археологические и строительные работы обязательно окупятся.
Ранее называлась сумма, которую направят на развитие будущего Белого квартала — 10 млрд рублей. Проект планируют реализовать до конца 2026 года.