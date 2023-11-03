Горшки, револьвер, польские медяки: какие сюрпризы скрывал Белый квартал Белгорода?

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Как отметил археолог «Белгородской археологической экспертизы» Александр Кононенко, отвечающий за раскопки, ранее при строительстве домов на Свято-Троицком бульваре на предметы прошлого никто внимания не обращал. Так, трубы шли прямо через старые фундаменты и даже захоронения. Но ситуация изменилась в мае этого года.
Вся эта территория, от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Попова, это всё историко-культурный заповедник «Старый Белгород». Это объект археологического наследия: мы, согласно законодательству, должны перед застройкой сначала провести археологические исследования.
Александр Кононенко
Теперь все найденные предметы тщательно изучают. Подробнее об артефактах прошлого рассказал архитектор Андрей Божко: журналистам он продемонстрировал старинные чашки, горшки, глиняную часть трубки, деталь от маятника и целую россыпь монет.
Большая часть последних — позеленевшие со временем медяки. Среди них есть монеты времён Петра I, польские деньги, полушки. Есть монеты и серебряные, «чешуйки»: на одной из них можно прочесть «Михаил Федорович». Вероятно, имеется в виду первый царь из династии Романовых, при котором началось строительство засечной черты.
Большая часть находок — это 18-19 века. Есть немного предметов из 17-го века, немного из 20-го. Все их сдадут в музей — если возьмут. А пока они у нас лежат в хранилище. Мы их пока обрабатываем. Раскопки проводим мы не просто так: это всё строго лицензировано. По итогам мы представим в Москву научный отчёт.
Андрей Божко
Монеты, к слову, очень важны — они помогают определить временной период. По этой причине археологи очень не любят «чёрных копателей», которые собирают всё подряд и не придают поискам значения. При нынешних раскопках удалось выяснить, что самый древний предмет здесь датирован 17-м веком.
Есть даже револьвер времён начала 20-го века. От оружия мало что осталось: ствол проржавел, а барабан отвалился. Из оружейной категории на месте будущей застройки откопали также свинцовые и мушкетные пули, ядра.
Обнаружили и несколько предметов и времён немецкой оккупации. Например, металлическую кровать и консервы. Как пояснил Андрей Божко, находки младше ста лет не считаются археологическим, но представляют интерес с точки зрения истории. Передадут германское «наследие» музею-диораме.
Помимо артефактов при раскопках нашли порядка 40 захоронений. Обнаружили как скелеты взрослых людей, так и детей. Например, был выкопан фрагментированный детский череп. Через время все останки планируют перезахоронить на кладбище, а остальные находки передать в музей.