Горшки, револьвер, польские медяки: какие сюрпризы скрывал Белый квартал Белгорода?

Как отметил археолог «Белгородской археологической экспертизы» Александр Кононенко, отвечающий за раскопки, ранее при строительстве домов на Свято-Троицком бульваре на предметы прошлого никто внимания не обращал. Так, трубы шли прямо через старые фундаменты и даже захоронения. Но ситуация изменилась в мае этого года.