Бывший детсад в центре Белгорода сносят ради будущего Белого квартала: фото

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
В Белгороде сносят здание бывшего детсада №36. Фотографиями горожане поделились с редакцией Бел.Ру. На месте работает спецтехника. Частично учреждение уже снесено.
К работам приступили ещё в середине декабря. 12 декабря было подписано распоряжение о сносе аварийного учреждения. Заключение об аварийном состоянии здания город получил ещё 30 мая 2023 года.
Как сообщалось, детей распределили в другие дошкольные учреждения. Сотрудникам же обещали помочь с трудоустройством. Некоторые работники ушли в другие образовательные организации, другие остались на простое и ждут сокращения.
О том, что детский сад всё-таки снесут, стало известно в ноябре 2023 года. Специальная комиссия опубликовала экспертизу по объекту, а затем дала положительное заключение на снос. Ранее белгородцы выступали против разрушения объекта, который находился на территории будущего Белого квартала.