Бывший детсад в центре Белгорода сносят ради будущего Белого квартала: фото

О том, что детский сад всё-таки снесут, стало известно в ноябре 2023 года. Специальная комиссия опубликовала экспертизу по объекту, а затем дала положительное заключение на снос. Ранее белгородцы выступали против разрушения объекта, который находился на территории будущего Белого квартала.