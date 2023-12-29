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Published Сегодня, 08:54

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В Белгороде сносят детсад №36

Бывший детсад в центре Белгорода сносят ради будущего Белого квартала: фото

29 декабря 2023, 08:54
Фото: Bel.ru
В Белгороде сносят детсад №36

Здание детсада №36 в Белгороде сносят

Белгородцы поделились фотографиями с места работ. Здание окончательно решили сносить в ноябре 2023 года. Ранее горожане выступали против сноса.

В Белгороде сносят здание бывшего детсада №36. Фотографиями горожане поделились с редакцией Бел.Ру. На месте работает спецтехника. Частично учреждение уже снесено.

К работам приступили ещё в середине декабря. 12 декабря было подписано распоряжение о сносе аварийного учреждения. Заключение об аварийном состоянии здания город получил ещё 30 мая 2023 года.

Как сообщалось, детей распределили в другие дошкольные учреждения. Сотрудникам же обещали помочь с трудоустройством. Некоторые работники ушли в другие образовательные организации, другие остались на простое и ждут сокращения.

О том, что детский сад всё-таки снесут, стало известно в ноябре 2023 года. Специальная комиссия опубликовала экспертизу по объекту, а затем дала положительное заключение на снос. Ранее белгородцы выступали против разрушения объекта, который находился на территории будущего Белого квартала.

В Белгороде сносят детсад №36В Белгороде сносят детсад №36
В Белгороде сносят детсад №36В Белгороде сносят детсад №36
В Белгороде сносят детсад №36В Белгороде сносят детсад №36
В Белгороде сносят детсад №36В Белгороде сносят детсад №36
В Белгороде сносят детсад №36В Белгороде сносят детсад №36
В Белгороде сносят детсад №36
Фото: Bel.ru
В строящемся Белом квартале в Белгороде сносят детский сад №36
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