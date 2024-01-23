Белгородцев удивила сумма на Белый квартал и огорчили новые атаки на приграничье

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Объём инвестиций в развитие будущего Белого квартала в областном центре составит 10,4 млрд рублей. В планах — реализовать проект до конца 2026 года.
На месте квартала уже провели археологические раскопки и создали цифровую карту объекта. Напомним, что на месте раскопок обнаружено несколько тысяч артефактов. В ходе работ археологи наткнулись на человеческие останки предположительно начала XVIII века. Помимо этого, там нашли старинные монеты, револьвер начала XX века, горшки, тарелки, свинцовые пули и ядра.
Ранее в этой части города располагались объекты культурного наследия: крепость, Свято-Троицкий мужской монастырь, воскобойня, подземная галерея и другие сооружения.
В настоящий момент специалисты занимаются вопросом проектирования инженерных сетей.
Модульные укрытия решили установить не только на автобусных остановках, но и в парках, скверах и других общественных местах областного центра.
Помимо этого, белгородцы предлагают установить укрытия в районе детских площадок. В пример горожане привели набережную Везёлки вдоль улицы Левобережной. На указанной площадке белгородцы попросили установить модульные сооружения.
Администрация Белгорода пообещала, что это предложение рассмотрят. О результатах проинформируют до 25 января.
Также напомним, что модульные укрытия планируется пронумеровать, внутри хотят установить информационные таблички об оказании первой помощи и правилах поведения при обстрелах. Также эти конструкции прошли тестирование.
Белгородская область за день как минимум три раза оказалась под атакой дронов-камикадзе. Сначала под ударом был хутор Балки в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Повреждения получил гражданский автомобиль.
Позже под атакой оказалось село Терезовка Шебекинского округа. По населённому пункту ударили дроном-камикадзе. В результате был повреждён один частный дом и два автомобиля. Из мирных жителей никто не пострадал.
Уже вечером стало известно, что в частный дом в хуторе Лозовая Рудка в Борисовском районе влетел дрон-камикадзе — произошёл взрыв. Обошлось без пострадавших. В доме выбило окна и посекло стены. Повреждения получила и линия электропередачи.
На месте обстрелов работали оперативные службы.
Также отметим, что сегодня, 23 января, громкие звуки услышали жители Белгорода. Как оказалось, они были связаны с работой российских военных. Громко было и в Курске.