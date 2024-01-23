Белгородцев удивила сумма на Белый квартал и огорчили новые атаки на приграничье

На месте квартала уже провели археологические раскопки и создали цифровую карту объекта. Напомним, что на месте раскопок обнаружено несколько тысяч артефактов. В ходе работ археологи наткнулись на человеческие останки предположительно начала XVIII века. Помимо этого, там нашли старинные монеты, револьвер начала XX века, горшки, тарелки, свинцовые пули и ядра.