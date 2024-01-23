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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Белый квартал

Названа сумма, которую направят на развитие будущего Белого квартала

23 января 2024, 08:37
Фото: Bel.ru
Белый квартал

Белый квартал может появиться в Белгороде до конца 2026 года

Объём инвестиций составит 10,4 млрд рублей. Реализовать проект планируют до конца 2026 года. Подробности рассказали в Центре содействия строительству региона «Абирегу».

Сумма инвестиций в комплексное развитие будущего Белого квартала составит 10,4 млрд рублей. Проект планируют реализовать до конца 2026 года.

Ранее в исторической части города располагались объекты культурного наследия, в их числе — крепость, Свято-Троицкий мужской монастырь, воскобойня, подземная галерея, гробница епископа Никодима и т. д.

В прошлом году на месте были проведены археологические раскопки, рассказала изданию исполнительный директор центра Светлана Жулина. По её словам, Свято-Троицкий бульвар — это территория, куда была перенесена третья Белгородская крепость в 1650 году. Археологи провели раскопки, создали цифровую карту объекта, за полгода на месте было обнаружено несколько тысяч артефактов.

Сейчас специалисты занимают проектированием инженерных сетей.

Напомним, что во время земельных работ на территории Белого квартала археологи наткнулись на человеческие останки предположительно начала XVIII века. Также археологи вырыли на месте старинные монеты, револьвер начала XX века, горшки, тарелки, свинцовые пули и ядра.

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