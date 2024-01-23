Названа сумма, которую направят на развитие будущего Белого квартала

В прошлом году на месте были проведены археологические раскопки, рассказала изданию исполнительный директор центра Светлана Жулина. По её словам, Свято-Троицкий бульвар — это территория, куда была перенесена третья Белгородская крепость в 1650 году. Археологи провели раскопки, создали цифровую карту объекта, за полгода на месте было обнаружено несколько тысяч артефактов.