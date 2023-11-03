Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Обнаружили здесь как скелеты взрослых людей, так и детей. Например, археологи вырыли фрагментированный череп ребёнка. Остатков древесного тлена, который мог бы остаться после гробов, возле костей при этом не нашли. Через время все останки планируют перезахоронить на кладбище, а остальные находки передать в музей.
Сперва антрополог проведёт их исследование. Установит, были ли прижизненные травмы, выяснит половую принадлежность. После этого по каждому костяку будет подготовлено описание, и если они не будут иметь особой ценности, то их по итогу перезахоронят на кладбище. Подпишут, скорее всего, что это жители Белгорода 17-18-го веков.
Захоронения предварительно датируются началом 18-го века. Через некоторые из них проходят трубы, проложенные гораздо позже.
Надеюсь, что больше мы такого найдём. Кости очень долго очищаешь, стараешься, чтобы ничего не было сдвинуто.
Александр Кононенко, главный археолог
Помогает в проведении работ специальная программа: благодаря ей есть возможность делить зону на отдельные участки и фиксировать все костяки в цифре.
Также здесь находят кости крупного рогатого скота и кур. Были обнаружены даже фрагменты чешуи осетра.
Раскопки в районе Белого квартала ведутся с мая. Приостановят их зимой в случае выпадения обильного снежного покрова. Археологи уже вырыли на месте старинные монеты, револьвер начала 20-го века, горшки, тарелки, свинцовые пули и ядра.
План будущего Белого квартала утвердили в конце 2022 года. Обновлённый район объединит пешеходную улицу 50-летия Белгородской области и Свято-Троицкий бульвар. Разделят квартал на пять зон: там появятся смотровые площадки, прогулочные тропинки, гостиница, различные торговые точки, общепит и ряд других объектов. Текущим внешним видом центра города недоволен губернатор Вячеслав Гладков: он назвал это место «позором Белгорода».