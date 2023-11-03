Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде

Обнаружили здесь как скелеты взрослых людей, так и детей. Например, археологи вырыли фрагментированный череп ребёнка. Остатков древесного тлена, который мог бы остаться после гробов, возле костей при этом не нашли. Через время все останки планируют перезахоронить на кладбище, а остальные находки передать в музей.