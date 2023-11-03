Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Порядка 40 могил нашли при раскопках на территории Белого квартала в Белгороде

Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде

3 ноября 2023, 12:21
Фото: Bel.ru

Порядка 40 могил нашли при раскопках на территории Белого квартала в Белгороде

В Белгороде идёт реконструкция Белого квартала на Свято-Троицком бульваре. Во время земельных работ археологи наткнулись на человеческие останки предположительно начала 18-го века.
Сюжет
Музей

Обнаружили здесь как скелеты взрослых людей, так и детей. Например, археологи вырыли фрагментированный череп ребёнка. Остатков древесного тлена, который мог бы остаться после гробов, возле костей при этом не нашли. Через время все останки планируют перезахоронить на кладбище, а остальные находки передать в музей.

Сперва антрополог проведёт их исследование. Установит, были ли прижизненные травмы, выяснит половую принадлежность. После этого по каждому костяку будет подготовлено описание, и если они не будут иметь особой ценности, то их по итогу перезахоронят на кладбище. Подпишут, скорее всего, что это жители Белгорода 17-18-го веков.

Захоронения предварительно датируются началом 18-го века. Через некоторые из них проходят трубы, проложенные гораздо позже.

Надеюсь, что больше мы такого найдём. Кости очень долго очищаешь, стараешься, чтобы ничего не было сдвинуто.
Александр Кононенко, главный археолог

Помогает в проведении работ специальная программа: благодаря ей есть возможность делить зону на отдельные участки и фиксировать все костяки в цифре.

Также здесь находят кости крупного рогатого скота и кур. Были обнаружены даже фрагменты чешуи осетра.

Раскопки в районе Белого квартала ведутся с мая. Приостановят их зимой в случае выпадения обильного снежного покрова. Археологи уже вырыли на месте старинные монеты, револьвер начала 20-го века, горшки, тарелки, свинцовые пули и ядра.

План будущего Белого квартала утвердили в конце 2022 года. Обновлённый район объединит пешеходную улицу 50-летия Белгородской области и Свято-Троицкий бульвар. Разделят квартал на пять зон: там появятся смотровые площадки, прогулочные тропинки, гостиница, различные торговые точки, общепит и ряд других объектов. Текущим внешним видом центра города недоволен губернатор Вячеслав Гладков: он назвал это место «позором Белгорода».

«Чешуйка» и денга: что нашли при раскопках на месте Белого квартала в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперт рассказал белгородцам о том, как проектировали Белый кварталБелгородские власти изымут 10 участков в границах будущего Белого кварталаРаскопки на месте «Белого квартала» в Белгороде начнутся в мае
#Общество#Музей#Останки#Реконструкция#Захоронение#Археология#Новости Белгорода#Белгород#Белый квартал#Кости#Артем Черненко
Подпишитесь
Неустановленные лица: подробности дела о махинациях с участием «Белагромаш-Сервис»
Сегодня, 09:26
Неудачно встал: владельца машины с логотипом PornHub оштрафовали в Белгороде
Сегодня, 13:31
Не только кино: белгородские медики используют для операций три измерения и 3D-очки
Сегодня, 12:47
Праздник к нам приходит: кто поставляет мэрии Белгорода карнавальные украшения?
Сегодня, 13:02
Тише-тише, муж услышит: белгородцы назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина
Сегодня, 07:54