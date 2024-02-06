В Белгороде анонсировали изменения в расписании трёх автобусов

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Очередные изменения произойдут в расписании автобусов Белгородской агломерации. Скорректировать расписание решили в связи с просьбами пассажиров.
С 7 февраля по-другому начнёт курсировать автобус № 45 «Аэропорт — микрорайон Новый». Время отправления с аэропорта теперь будет в 6:15, а не в 6:28.
На маршруте № 52 «Ж/д вокзал — микрорайон Юго-Западный-2.2 — Юго-Западное кладбище» изменилось время отправления. Вместо 7:00 автобус будет выезжать с вокзала в 6:40. Изменения вступят в силу с 8 февраля.
Также с 8 февраля начнут действовать изменения на маршруте № 128 «Северный — Болховец». Время отправления автобуса теперь будет в 8:00 и в 17:10 с Болховца.
Напомним, ранее решили изменить маршрут автобуса № 120. Автобус снова будет ездить по улице Щорса, но до пересечения с улицей Губкина. Ранее он ездил по проспекту Ватутина.