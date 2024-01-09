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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Автобус

Что изменилось в расписании и маршрутах белгородских автобусов?

9 января 2024, 07:06
Фото: 1MI
Автобус

Белгородцам напомнили об изменениях в общественном транспорте

С 1 января 2024 года в Белгородской агломерации изменились расписание и схемы маршрутов. В региональном минтрансе решили напомнить жителям, каких автобусов коснулись изменения.

Появилось шесть маршрутов, которые смогут доставить жителей Юго-Западных микрорайонов 2.1, 2.2 и 2.4/2.5 до железнодорожного вокзала. В их число вошли № 51 «Ж/д вокзал — мкр Юго-Западный-2.1», № 52 «Ж/д вокзал — мкр Юго-Западный-2.2 — Юго-Западное кладбище» и № 53 «Ж/д вокзал — мкр Юго-Западный-2.4/2.5».

Также жителей микрорайонов автобусы доставят до аэропорта: № 57 «Аэропорт — мкр Юго-Западный-2.1», № 58 «Аэропорт — мкр Юго-Западный-2.2 — Юго-Западное кладбище» и № 54 «Аэропорт — мкр Юго-Западный-2.5/2.4».

До Юго-Западного кладбища можно добраться не только из микрорайонов, но и с Харьковской горы — на маршруте № 229.

В новом году появился маршрут №137 «Энергомаш — сады „Смородинка“ — с. Шагаровка». Он довезёт пассажиров к дачным участкам Тавровского сельского поселения, микрорайонам Таврово 6 и 7, а также в село Шагаровка.

Маршрут № 223, который ранее следовал в микрорайоны Пушкарное-78 и Драгунское-75, разделили на два. № 223 будет ездить до первого микрорайона, а № 224 — до второго соответственно.

Всего путь следования изменили на 21 маршруте. В их число вошли: № 2, 18, 21, 52, 53, 54, 101, 106, 111, 113, 117, 117У, 117Т, 120, 130, 144, 172, 241, 223И, 227, 234. Больше автобусов пустили по 16 маршрутам: № 2, 10, 37, 50, 111С, 111У, 117У, 114, 115, 172, 130, 209, 214, 237, 48, 135.

Также по маршрутам № 2 и № 102 теперь будут ездить большие автобусы, вместо малых и средних.

Всего в этом году должно появиться 14 новых остановок.

Ознакомиться с изменениями подробнее можно на интерактивной карте.

С 1 января автобусы в Белгороде будут ездить по-новому: что изменится
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