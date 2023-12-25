С 1 января автобусы в Белгороде будут ездить по-новому: что изменится

В 2024 году в систему общественного транспорта Белгорода и Белгородского района внесут изменения. Так, к Юго-Западным микрорайонам 2.1, 2.2 и 2.4/2.5 запустят шесть маршрутов. Они доставят жителей к ж/д вокзалу и аэропорту. Курсировать будут автобусы № 51, 52, 53, 54, 57, 58. Маршруты № 52 и 58 продлят до Юго-Западного кладбища.