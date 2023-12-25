С 1 января автобусы в Белгороде будут ездить по-новому: что изменится

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В 2024 году в систему общественного транспорта Белгорода и Белгородского района внесут изменения. Так, к Юго-Западным микрорайонам 2.1, 2.2 и 2.4/2.5 запустят шесть маршрутов. Они доставят жителей к ж/д вокзалу и аэропорту. Курсировать будут автобусы № 51, 52, 53, 54, 57, 58. Маршруты № 52 и 58 продлят до Юго-Западного кладбища.
Вводится новый маршрут № 137. Он будет курсировать по пути «Энергомаш» — сады «Смородинка» — Шагаровка.
В то же время разделят путь следования маршрута № 223 «Салют» — Садовый — Пушкарное-78 — Драгунское-75. Появятся автобусы № 223 и № 224. Первый будет обслуживать жителей Пушкарного, второй — жителей Драгунского.
21 автобус изменит маршрут. Речь идёт о транспорте № 2, 18, 21, 52, 53, 54, 101, 106, 111, 113, 117, 117У, 117Т, 120, 130, 144, 172, 241, 223И, 227, 234.
Добавят автобусов на 16 маршрутах. Больше транспорта будет по пути следования № 2, 10, 37, 50, 111С, 111У, 117У, 114, 115, 172, 130, 209, 214, 237, 48, 135.
На двух маршрутах будут курсировать большие автобусы вместо средних и малых. Изменения коснутся маршрутов № 2 и № 102.
Кроме того, в следующем году задействуют 14 новых остановок.
Перевозить белгородцев продолжат шесть компаний: ЕТК, «Белгородский пассажирский транспорт», «Автомиг», «Маршрут», «Городские пассажирские перевозки», «Экспресс-автологистик». С ними заключили 41 контракт на 13 месяцев. Большую часть контрактов получат «Маршрут» (12), «Автомиг» (11) и ЕТК (10). Четыре контракта получат «Городские пассажирские перевозки», три — «Белгородский пассажирский транспорт», один — «Экспресс-автологистик».
Всего с 1 января в Белгородской агломерации будет 135 маршрутов — 45 городских и 90 пригородных. Их будет обслуживать более 500 автобусов.
Ознакомиться с расписанием автобусов на 2024 год можно здесь.