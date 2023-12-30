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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Остановка

После произошедшей в Белгороде трагедии автобусы будут ездить по-другому

30 декабря 2023, 17:32
Фото: 1MI
Остановка

В Белгороде изменили маршруты автобусов

Корректировки пришлось внести после удара ВСУ по столице региона. Изменения будут актуальны до особого распоряжения. Подробности сообщает областной минтранс.
Сюжет
Автобус

В Белгороде автобусы временно будут ездить по изменённым маршрутам. Корректировки действуют с 30 декабря.

Так, автобусы с Харгоры на север города проследуют через улицу Костюкова, по Волчанской, Вокзальной, Калинина, Студенческой и обратно по той же схеме. Автобусы с Болховца развернутся на слиянии улицы Преображенской и проспекта Славы.

Общественный транспорт, который въезжает в Белгород по улицам Корочанской и Волчанской, довезёт пассажиров до кольца этих улиц и развернётся обратно.

Автобусы, курсирующие со стороны Дубового, доедут до улицы Губкина по Щорса, повернут направо и далее направятся по Костюкова с выездом налево на Щорса в обратном направлении.

Со стороны Майского транспорт развернётся на кольце в районе пересечения с Ворошилова. Корректировки не коснутся маршрута № 129.

Автобусы № 144 в районе Левобережья проследуют по улице Белгородской сирени и Кашарскому проезду.

Корректировки будут действовать до особого распоряжения.

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