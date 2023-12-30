После произошедшей в Белгороде трагедии автобусы будут ездить по-другому

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В Белгороде автобусы временно будут ездить по изменённым маршрутам. Корректировки действуют с 30 декабря.
Так, автобусы с Харгоры на север города проследуют через улицу Костюкова, по Волчанской, Вокзальной, Калинина, Студенческой и обратно по той же схеме. Автобусы с Болховца развернутся на слиянии улицы Преображенской и проспекта Славы.
Общественный транспорт, который въезжает в Белгород по улицам Корочанской и Волчанской, довезёт пассажиров до кольца этих улиц и развернётся обратно.
Автобусы, курсирующие со стороны Дубового, доедут до улицы Губкина по Щорса, повернут направо и далее направятся по Костюкова с выездом налево на Щорса в обратном направлении.
Со стороны Майского транспорт развернётся на кольце в районе пересечения с Ворошилова. Корректировки не коснутся маршрута № 129.
Автобусы № 144 в районе Левобережья проследуют по улице Белгородской сирени и Кашарскому проезду.
Корректировки будут действовать до особого распоряжения.