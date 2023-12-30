После произошедшей в Белгороде трагедии автобусы будут ездить по-другому

Так, автобусы с Харгоры на север города проследуют через улицу Костюкова, по Волчанской, Вокзальной, Калинина, Студенческой и обратно по той же схеме. Автобусы с Болховца развернутся на слиянии улицы Преображенской и проспекта Славы.