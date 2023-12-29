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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Автобусная остановка

Автобусы в Белгороде в новогодние праздники будут ездить по особому графику

29 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI
Автобусная остановка

Белгородцам представили расписание автобусов на новогодние праздники

О том, как общественный транспорт будет курсировать по Белгороду и пригороду до 8 января включительно, сообщили на официальном сайте организатора перевозок. Жителям предоставили расписание на все автобусы.

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области рассказал, как будет ездить общественный транспорт в первые восемь дней 2024 года. Так, 3, 4, 5 и 6 января автобусы будут курсировать по расписанию субботы, 7 и 8 января — по расписанию воскресенья.

В первые два дня нового года — 1 и 2 января — расписание также будет другим. Изменения опубликовали в соответствующем документе.

Напомним, что для белгородских автомобилистов на новогодние праздники тоже сделали подарок. До 8 января все платные парковки в Белгороде будут бесплатными.

Подарок для водителей: в Белгороде платные парковки временно станут бесплатными
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#Город#Белгородская область#Новый год#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Белгород#Расписание автобусов#Александра Склярова
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