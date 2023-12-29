Автобусы в Белгороде в новогодние праздники будут ездить по особому графику

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области рассказал, как будет ездить общественный транспорт в первые восемь дней 2024 года. Так, 3, 4, 5 и 6 января автобусы будут курсировать по расписанию субботы, 7 и 8 января — по расписанию воскресенья.