Автобусы в Белгороде в новогодние праздники будут ездить по особому графику

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Организатор пассажирских перевозок Белгородской области рассказал, как будет ездить общественный транспорт в первые восемь дней 2024 года. Так, 3, 4, 5 и 6 января автобусы будут курсировать по расписанию субботы, 7 и 8 января — по расписанию воскресенья.
В первые два дня нового года — 1 и 2 января — расписание также будет другим. Изменения опубликовали в соответствующем документе.
Напомним, что для белгородских автомобилистов на новогодние праздники тоже сделали подарок. До 8 января все платные парковки в Белгороде будут бесплатными.