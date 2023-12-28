«Приходится ждать по 35 минут»: Белгородка попросила продлить маршрут автобуса

Местная жительница попросила Сергея Евтушенко продлить маршрут автобуса №9 до остановки «Стадион»: «На маршруте №9 всего три автобуса. Если он был бы от „Стадиона“, то у пассажиров была бы возможность воспользоваться пригородным маршрутом от остановки на рынке. Сейчас приходится ждать возле Универмага „Белгород“ автобус по 35 минут и более».