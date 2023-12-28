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Posted Вчера, 19:57

Published Вчера, 19:57

Modified Вчера, 19:59

Updated Вчера, 19:59

Белгородка попросила продлить маршрут автобуса №9

«Приходится ждать по 35 минут»: Белгородка попросила продлить маршрут автобуса

28 декабря 2023, 19:57
Фото: 1MI

Белгородка попросила продлить маршрут автобуса №9

На обращение ответил во время прямого эфира министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. По его словам, если маршрут автобуса продлят, то сократится количество рейсов.
Сюжет
Автобус

Местная жительница попросила Сергея Евтушенко продлить маршрут автобуса №9 до остановки «Стадион»: «На маршруте №9 всего три автобуса. Если он был бы от „Стадиона“, то у пассажиров была бы возможность воспользоваться пригородным маршрутом от остановки на рынке. Сейчас приходится ждать возле Универмага „Белгород“ автобус по 35 минут и более».

Министр ответил, что если маршрут № 9 продлят, то сократится количество рейсов: «У маршрутов есть временной период. Это вызовет недовольство среди других пассажиров. Остановка „Универмаг“ находится от рынка в шаговой доступности. Мы пока не видим необходимости в продлении этого маршрута».

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#Общество#Белгородская область#Автобус#Маршрут#Новости Белгорода#Сергей евтушенко#Белгород#Алина Харина
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