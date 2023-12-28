«Приходится ждать по 35 минут»: Белгородка попросила продлить маршрут автобуса

Posted Вчера, 19:57
Published Вчера, 19:57
Modified Вчера, 19:59
Updated Вчера, 19:59
Местная жительница попросила Сергея Евтушенко продлить маршрут автобуса №9 до остановки «Стадион»: «На маршруте №9 всего три автобуса. Если он был бы от „Стадиона“, то у пассажиров была бы возможность воспользоваться пригородным маршрутом от остановки на рынке. Сейчас приходится ждать возле Универмага „Белгород“ автобус по 35 минут и более».
Министр ответил, что если маршрут № 9 продлят, то сократится количество рейсов: «У маршрутов есть временной период. Это вызовет недовольство среди других пассажиров. Остановка „Универмаг“ находится от рынка в шаговой доступности. Мы пока не видим необходимости в продлении этого маршрута».