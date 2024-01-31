Маршрут автобуса, которым недовольны белгородцы, вновь решили изменить

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
С завтрашнего дня, 1 февраля, снова изменится схема движения и расписание автобуса №120 «КАЦИ — проспект Ватутина — п. Дубовое». Изменения решили внести исходя из просьб пассажиров.
Теперь автобус будет курсировать по улице Щорса до пересечения с улицей Губкина. До этого он ехал по проспекту Ватутина. Белгородцы теперь на этом автобусе смогут добираться до остановок на Щорса от «Сити Молла» до Губкина.
Также сократится время в пути, поскольку в часы пик общественный транспорт попадал в заторы на проспекте Ватутина. По Щорса же автобусы ездят по выделенным полосам.
Добавим, что ранее маршрут автобуса № 120 решили изменить, поскольку он практически полностью совпадал с путём следования автобуса №111У «Шопино — Дубовое». Разъяснения на этот счёт ещё в прошлом году давали в минтрансе.
Как раньше ездил этот автобус — читайте в материале Бел.Ру.