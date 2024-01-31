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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Автобус

Маршрут автобуса, которым недовольны белгородцы, вновь решили изменить

31 января 2024, 15:06
Фото: 1MI
Автобус

У автобуса № 120 в Белгороде изменится маршрут

Автобус №120 снова будет ездить по-другому. Поменяют как схему движения, так и расписание. Автобус снова будет ездить по улице Щорса, но до пересечения с улицей Губкина, рассказал Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.
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Автобус

С завтрашнего дня, 1 февраля, снова изменится схема движения и расписание автобуса №120 «КАЦИ — проспект Ватутина — п. Дубовое». Изменения решили внести исходя из просьб пассажиров.

Теперь автобус будет курсировать по улице Щорса до пересечения с улицей Губкина. До этого он ехал по проспекту Ватутина. Белгородцы теперь на этом автобусе смогут добираться до остановок на Щорса от «Сити Молла» до Губкина.

Также сократится время в пути, поскольку в часы пик общественный транспорт попадал в заторы на проспекте Ватутина. По Щорса же автобусы ездят по выделенным полосам.

Добавим, что ранее маршрут автобуса № 120 решили изменить, поскольку он практически полностью совпадал с путём следования автобуса №111У «Шопино — Дубовое». Разъяснения на этот счёт ещё в прошлом году давали в минтрансе.

Как раньше ездил этот автобус — читайте в материале Бел.Ру.

Маршрут автобуса №120Маршрут автобуса №120
Маршрут автобуса №120
Фото: transport-31.ru
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#Город#Белгородская область#Автобус#Маршрут#Схема движения#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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